Questione Engie a Manfredonia, Rotice: “Non vi sarà alcun salto nel buio”

Abbiamo bocciato il PPI proposto da Engie dalla durata ventennale e dall’importo di 37,5 milioni di euro. La proposta non ha fugato i numerosi dubbi amministratrivi sull’effettiva convenienza per il Comune ed i cittadini e non ha visto accolte le 11 proposte migliorative avanzate dall’Amministrazione. Rischiavamo, come più volte fatto da qualcuno in passato, di ingessare il futuro e ritrovarci come nel caso dei parcheggi, con un contratto eccessivamente vincolate senza benefici per il pubblico interesse.