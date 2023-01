FOGGIA, 24/01/2023 – (striscia) Prosegue l’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Aboubakar Soumahoro con la piattaforma GoFundMe.

Le raccolte sono state sospese e le donazioni recenti sono state rimborsate con due anni di ritardo, e solo dopo che è andato in onda il servizio di Striscia che dimostrava come la piattaforma accettasse ancora soldi per manifestazioni di due anni prima. Che strano. (striscia)