Un lavoratore pensionato dell’Alto Adige, Robert Stark, ha vissuto un’esperienza sorprendente quando, in veste di avvocato per un giorno in un film, ha guadagnato 77 euro netti.

Questo episodio, però, si è trasformato in un vero e proprio incubo previdenziale a causa della regola della “quota cento”. A causa di questa normativa, Stark ha visto la sua pensione sospesa per ben 5 mesi e è stato richiesto il rimborso anche dei pagamenti ricevuti nei mesi precedenti.

Il protagonista, residente a Merano, era tra coloro che avevano scelto di andare in pensione sfruttando la quota cento dopo oltre 30 anni di lavoro in una ditta di commercio di termoidraulica. Dopo circa cinque anni di meritato riposo, si è presentata l’opportunità di recitare come comparsa in un film del 2021 intitolato “Io trafficante di Virus”.

Stark ha ricevuto una paga di 77 euro netti per il giorno di lavoro, tutto regolare, ma l’INPS gli ha riservato una spiacevole sorpresa. La pensione è stata sospesa per 5 mesi e l’ente gli ha chiesto di restituire anche i pagamenti ricevuti nei mesi lavorativi, per un totale di 19mila euro.

Il problema risiede nella regola della quota cento che proibisce il cumulo di reddito tra la pensione e il lavoro dipendente. Per chi si è pensionato secondo questa regola, è consentito solo un lavoro autonomo, con un limite massimo di 5mila euro lordi annui.

L’INPS considera anche importi minimi come reddito, portando il caso di Stark e altri simili in tribunale. Anche il corregionale di Stark, Angelo Menapace, è stato chiamato a restituire 19mila euro dopo soli 280 euro guadagnati in 30 ore di lavoro.

