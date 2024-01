Il prossimo presidente provinciale di Foggia di Fratelli d’Italia sarà il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, il quale presenterà la sua candidatura nel congresso provinciale convocato per sabato 27 gennaio presso la sede del Formedil in via Napoli. La sua candidatura è l’unica proposta per la carica di presidente provinciale, con il deputato Giandonato La Salandra come primo sottoscrittore qualificato.

La nomina di un garante nel marzo del 2021, durante una fase delicata segnata da vicende giudiziarie, fu richiesta dal parlamentare Giandonato La Salandra alla dirigenza nazionale.

L’onorevole Galeazzo Bignami fu inviato come commissario provinciale da Giorgia Meloni, ma ora, dopo quasi tre anni, lascia la leadership del partito a Giannicola De Leonardis, che aveva collaborato con La Salandra nel periodo successivo alla scomparsa di Franco Di Giuseppe.

Il congresso provinciale si svolgerà in un clima di maturità politica, con poche o nessuna lotta interna evidente. De Leonardis, vice presidente del Consiglio regionale, è entrato in Fratelli d’Italia nel 2018, collaborando con Direzione Italia e FdI. I dirigenti sottolineano la prova di maturità del partito in questo processo.

Al congresso parteciperanno personalità come il commissario provinciale uscente Galeazzo Bignami, il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Marcello Gemmato. Il dibattito assembleare è previsto al mattino, seguito dalle operazioni di voto nel pomeriggio.

Nonostante l’unicità della candidatura di De Leonardis, si procederà comunque alle votazioni per l’elezione dei 13 membri del coordinamento provinciale di Foggia, conformemente al regolamento. I dirigenti prevedono una partecipazione di 2237 tesserati, con Foggia, Cerignola e San Severo come i centri con il maggior numero di tessere.

La formula per la scelta dei componenti del coordinamento provinciale seguirà una logica territoriale, coinvolgendo comuni con più di 50 tessere. Il presidente eletto nominerà un terzo dei membri, contribuendo a garantire la copertura territoriale della provincia. La proporzionalità e la parità di genere saranno considerate nello schema.

Infine, il partito presenterà una lista alle elezioni provinciali con soli candidati tesserati, garantendo così un legame stretto con i sottoscrittori qualificati che hanno lavorato alla crescita del partito nella provincia. I congressi cittadini sono previsti in primavera, ma le elezioni amministrative potrebbero influenzare il calendario, con il ragionamento sulla logica dei pacchetti tessera che prevarrà.

