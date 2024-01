Giuseppe Pitta a SQ: "Lotteremo senza sosta per il Lastaria. Lucera Capitale regionale cultura una parziale vittoria"

Lucera. “Il Lastaria di Lucera, dopo il trasferimento al Policlinico Riuniti di Foggia, ha vissuto dei momenti positivi e di crescita, interrottisi a ridosso del Covid. In seguito, abbiamo aperto una serie di interlocuzioni anche con la Direzione generale senza riuscire ad ottenere le risposte che attendevamo. Giorno dopo giorno i problemi sono aumentati, con una progressiva discesa dell’efficienza del nostro ospedale.

Con la mia Amministrazione abbiamo ritenuto di alzare l’attenzione sul nostro ospedale, per comprendere con chiarezza quali sono i presupposti di crescita e di salvaguardia per il nostro ospedale. Un ospedale che può essere un punto di riferimento per i Monti Dauni e per lo stesso Policlinico Riuniti di Foggia”.

Intervista esclusiva del sindaco di Lucera, avv. Giuseppe Pitta, nella redazione di StatoQuotidiano.it.

L’intervista segue la singolare protesta del sindaco Pitta che, da ieri mattina. ha trasferito la sua attività amministrativa davanti all’ospedale Lastaria “finito nel silenzio più assoluto da parte della regione Puglia e della direzione sanitaria”. Insieme ad un gruppo di collaboratori, il primo cittadino ha deciso ieri di portare una scrivania davanti al plesso ospedaliero “per attirare l’attenzione di chi può e deve decidere le sorti di un ospedale e di un intero territorio”.

Pitta sottolinea come “negli ultimi tre anni abbia assistito ad un declino progressivo dell’ospedale, praticamente smantellato”.

L’ospedale Lastaria – stando a quanto dichiarato dal primo cittadino – serve una popolazione di oltre 60mila abitanti, considerando che – oltre alla cittadina federiciana – serve anche gran parte dei Monti Dauni e i primissimi comuni delle vicine regioni Molise e Campania. Oltre al fatto che va a decongestionare l’affollato policlinico Riuniti di Foggia.

“Negli ultimi anni numerosi medici hanno lasciato la struttura, il pronto soccorso è più volte andato in seria difficoltà e i posti letto di fatto si sono dimezzati rispetto alla previsione della delibera regionale che individuava la struttura quale ospedale di zona disagiata prevedendo di fatto 50 posti letto. Attualmente sono attivi non più di 25 posti letto”. “Una situazione non più tollerabile. Non posso assistere alla morte giorno dopo giorno della struttura sanitaria della città che amministro – ribatte Pitta. Abbiamo il dovere come amministrazione di far sentire la nostra voce. Sarò qui ogni mattina insieme ai collaboratori e terrò qui la giunta e tutte le attività operative della nostra amministrazione”.

Nel corso dell’intervista affrontata la questione “Gabbiotto” del Castello, l’azione del consigliere regionale Tutolo a Bari, con finale sulla candidatura della Città di Lucera a Capitale della cultura.

“Chi non sogna non può ambire ad alcun risultato. Per qualcuno questa candidatura era uno slogan elettorale. Ad oggi siamo capitale regionale della cultura per il 2025. Nessuno avrebbe mai potuto crederci. La bellezza inibisce la stupidità. La bellezza e la cultura sono strumenti per l’emancipazione di un territorio, di distacco dalla criminalità, di peso economico e di sviluppo. Lucera e i Monti Dauni non hanno nulla da invidiare a tante zone d’Italia”

