MANFREDONIA (FOGGIA) – “Arrivata circa un anno fa nelle condizioni che vedete nella foto a destra, curata con amore e professionalità dalle operatrici del canile, India era piena di rogna e, per non farsi mancare nulla, ha preso pure il parvovirus.

Curata anche dal virus, questa maremmanina si è rimessa in forze ed è diventata la florida cucciolotta di solo 1 anno di età che vedete nella foto a sinistra, seduta regale nell’ufficio del canile ENPA di Manfredonia.

Il canile è un gioiello, chi ci opera si fa in quattro per non fare mancare nulla agli ospiti, ma gli ospiti sono sempre tanti, troppi ed è bene che trovino famiglia così la struttura può accoglierne altri.

India ha un carattere splendido, affettuosa e giocherellona. Socializzata con persone e altri cani. Si affida dalla Puglia in tutto il centro nord vaccinata, chippata e sterilizzata.

Per info Maria 349 7732668”.

Lo riporta ENPA – Rete Solidale.