"La crisi è nera!". Continua la protesta degli agricoltori a Lucera (FOTO - VIDEO)

Lucera. Continua la protesta degli agricoltori in Capitanata. Circa una cinquantina di trattori hanno sfilato stamani lungo la statale 17. Ancora una volta, gli agricoltori sono scesi in strada per difendere il proprio lavoro e il reddito delle proprie aziende.

Il presidio si mantiene attivo lungo la statale 17, nelle vicinanze di una stazione di servizio a Lucera, base delle proteste nella zona.

La protesta è portata avanti senza le sigle tradizionali delle associazioni agricole. Una delegazione era stata già ricevuta dal Prefetto di Foggia, che aveva assunto l’impegno di trasmettere le richieste del settore al Ministero dell’Agricoltura.

Gli agricoltori chiedono intanto “l’intervento della Regione e dell’assessore regionale, Donato Pentassuglia, per affrontare la situazione critica che affligge il comparto agricolo”.

