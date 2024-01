Nel prendere visione della recente delibera della Regione Puglia, sottoscritta dal vicepresidente Raffaele Piemontese, che ha comportato una riassegnazione dei fondi per gli enti ecclesiastici pugliesi, trasferendo di fatto sei milioni di euro dall’ospedale territoriale Casa Sollievo della Sofferenza agli enti Miulli e Panico di Acquaviva delle Fonti e Tricase, il presidente di Confindustria Sanità Foggia, Paolo Telesforo, esprime il suo disappunto e stupore.

“Si tratta di un ulteriore scippo alla sanità di Capitanata che vede ora ulteriormente ridotti i già limitati fondi a sua disposizione”, dichiara l’imprenditore del settore sanitario. Telesforo sottolinea che questa decisione comporterà un allungamento delle già insostenibili liste di attesa negli ospedali pubblici e privati della Capitanata, con conseguente riduzione dell’operatività e un danno incalcolabile per i cittadini che potrebbero non trovare risposte tempestive alle loro esigenze di salute.

Pur evitando di entrare nei dettagli amministrativi della questione, Telesforo esprime profonda delusione e sconforto sul versante politico, interrogandosi sulla capacità dei politici locali di mantenere i fondi a disposizione della comunità per le sue necessità primarie. Egli si chiede se in Capitanata manchino politici in grado di mantenere il confronto con le gestioni precedenti, costruendo sul passato anziché demolirlo.

Infine, il presidente di Confindustria Sanità Foggia auspica che la società civile, gli operatori sanitari e i cittadini stessi si uniscano nel chiedere alla politica di Capitanata non solo un maggior impegno, ma anche una radicale inversione di rotta prima che sia troppo tardi. Egli sottolinea la necessità di preservare la tutela costituzionalmente garantita alla salute dei cittadini di Capitanata, soprattutto in un contesto in cui la sanità pubblica è già in uno stato di evidente criticità.

