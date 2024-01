Lucera. "Caso Lastaria". Un abbraccio corale per salvare il nosocomio

Lucera. Non c’è pace per il nosocomio lucerino da ieri anche sede amministrativa del Comune di Lucera. Sta difatti continuando la protesta pacifica del Sindaco Giuseppe Pitta e della giunta di Palazzo di città tesa a svegliare gli animi della politica regionale in materia di sanità.

L’ospedale Lastaria é stato pesantemente ridimensionato negli anni scorsi, a seguito delle politiche di austerity imposte dalla “spending review” dei governi tecnici, oggi dopo oltre 10 anni, il presidio sanitario lucerino non ha raggiunto, secondo quanto lamenta il personale sanitario e gli stessi amministratori, un completo sviluppo a servizio della pur vasta utenza comprendente anche i cittadini dei Monti Dauni.

Qualche giorno fa la notizia del licenziamento di un radiologo ha riacceso i fari sul depotenziamento in cui versa il Lastaria.

Le promesse di uno sviluppo tanto auspicate con l’accorpamento al Policlinico Riuniti di Foggia, auspice Michele Emiliano, appaiono da più parti disattese, dopo la parentesi positiva che ha visto il nosocomio svevo guidato dal geriatra Massimo Zanasi.

Intanto come ribadito dal sindaco Pitta ai microfoni di StatoQuotidiano sempre sempre vigile l’attenzione dall’amministrazione Sveva sull’operato degli interlocutori politici di Bari.