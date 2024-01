MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ormai non ci sorprende più apprendere dai giornali cose che nelle riunioni non vengono esplicitate, cominciamo quindi a spiegare il nostro punto di vista.

Innanzitutto nessun medico ci ha prescritto una coalizione, ma questa idea è frutto di maturità politica. Allo stato attuale delle cose, semmai, sentiamo il dovere di costruire qualcosa di solido nell’interesse di Manfredonia.

Fare questo tentativo non significa scendere a compromessi al ribasso, ma avviare un dialogo basato su visioni e progetti. In primis una maggioranza che garantisca a Manfredonia un governo che duri almeno 10 anni.

È sotto gli occhi di tutti che le ammucchiate non fanno che peggiorare la qualità della vita in città.

Nelle nostre riunioni si parla di questo, motivo per il quale la nostra proposta rappresenta la figura ideale, in quanto aggregante e non divisiva.

Se qualcuno crede che il nostro obiettivo sia semplicemente quello di rimpiazzare il “vecchio”, è fuori strada. La nostra ambizione è quella di innovare la politica ripartendo dai valori persi: onesta ed umiltà, ad esempio.

Sulla scorta di questo, il nostro invito è di evitare la distorsione di notizie. Anche e soprattutto perché la cittadinanza non è interessata al toto-sindaco, quanto è interessata al bene comune.

Abbiamo la consapevolezza che i nostri concittadini siano tutt’altro che dormienti come erroneamente credono altri.

Per concludere, ribadiamo che se gli interessi collettivi saranno al primo posto, saremo lieti di chiudere un cerchio. Qualora ciò non avvenga, abbiamo la fortuna di poter rappresentare una parte importante di popolazione che non è disposta a subire in silenzio. E non è poco”.

Lo riporta una nota del M5S Manfredonia.