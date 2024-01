Manfredonia 2024. Gaetano Brigida: "La nostra un'aggregazione in divenire. Candidato sindaco/a? Frutto di un percorso"

Manfredonia. “La nostra è un’aggregazione in divenire e sarà sempre aperta a chi, come noi, vorrà condividere idee, progetti e azioni. Non sarà mai aperta a forme di individualismo e di interessi personali.

Il nome del candidato sindaco o della candidata sindaca? Sarà il risultato di un percorso di riflessioni e analisi ponderate”.

Così il dr. Gaetano Brigida, commissario cittadino di Azione, una delle liste che compongono la coalizione “Manfredonia 2024“.

