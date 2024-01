Manfredonia 2024, Libero Palumbo: "Stabilizzazione LSU progetto a cui sono legato. Gatta o Rotice? Nessun dubbio"

Manfredonia. “Relativamente alla stabilizzazione degli L.S.U: è un progetto a cui tengo molto, chiuso a metà. Spero che la prossima coalizione porti avanti l’aumento delle ore per questi dipendenti part-time del Comune di Manfredonia.

Fino al 2028 ci sarà il piano di rientro. Come Comune saremo obbligati a chiedere alla COSFEL un determinato numero di unità per la pianta organica, in base a un budget stabilito. La nuova Amministrazione comunale si impegnerà per aumentare il numero delle unità da assumere.

Con chi stringerei oggi un’alleanza tra Gatta e Rotice? Nessun dubbio. Sicuramente con l’onorevole Gatta“.

Così Libero Palumbo, già assessore comunale al personale, in quota “Città Protagonista”, al termine della presentazione della coalizione “Manfredonia 2024” oggi nella città sipontina.

fotogallery statoquotidiano