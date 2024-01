MANFREDONIA (FOGGIA) – “La Caccia al cinghiale è chiusa dal 14 gennaio, in totale sono 3 mesi come da legge nazionale 157/92.

Per 3 mesi il prelievo venatorio contiene in minima parte questo problema perché le zone libere sono pochissime.

Con ciò, già da parecchio tempo, numerosi cinghiali hanno creato il loro habitat in varie zone limitrofe delle nostre città e tra queste un numero sopraelevato si trova nel Lago Salso (Manfredonia) e non sto raccontando la storia di cappuccetto rosso.

Abbiamo letto di ambulanze che si scontrano con cinghiali, incidenti con morti o feriti e nel migliore dei casi con auto distrutte.

Incidenti evitati per miracolo come è accaduto ad un carissimo amico domenica mattina sulla strada Manfredonia /Zapponeta all’ altezza della Laguna Del Re.

Leggo tanti commenti di andare più piano.

Di notte anche a velocità ridotta i signori cinghiali attraversano senza conoscere il seguito. Mi spoglio delle mie vesti da rappresentante venatorio, perché qualcuno può annuire che lo faccio per andare a cacciare i cinghiali, assolutamente no!

Sono un cittadino ed esigo la tutela dell’uomo pari o superiore a quella del cinghiale.

Per cui chiedo agli animalisti, ambientalisti, istituzioni, riuniamoci in un tavolo tecnico e vediamo cosa si può fare per attenuare o risolvere il problema senza “se” e senza “ma”.

Lo riporta Luigi Le Noci Presidente Arci Caccia Manfredonia.