FOGGIA – Stop all’inverno sull’Italia con l’anticiclone africano che farà salire le temperature, portando così un caldo anomalo.

Temperature che saliranno, soprattutto nei valori massimi, soprattutto sulle aree montuose, sulle Isole maggiori e al Sud, mentre al Nord, in pianura, col passare dei giorni avremo sempre più a che fare con il ritorno di banchi di nebbia notturni e foschie mattutine, (occhio specialmente alla Valle Padana e alle aree interne del Centro).

Con la presenza dell’anticiclone l’atmosfera sarà completamente stabile e il bel tempo prevalente. Fino al prossimo weekend il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e via via nuvoloso o molto nuvoloso al Nord a causa della presenza di nubi basse o nebbie.

Ma due delle particolarità di questo mostro anticiclonico saranno la durata e lo zero termico, ovvero la quota alla quale la temperature dell’aria in libera atmosfera da valore positivo diventa negativo.

Ebbene, il picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine giugno – inizio luglio.

Inutile dire che tutta la neve caduta in questi giorni tenderà a fondersi, sia sulle Alpi sia sugli Appennini iniziando a ingrossare i torrenti.

Durante le giornate di oggi, mercoledì 24 gennaio, e domani, giovedì 25, fa presente ilMeteo.it in un contesto meteorologico caratterizzato da cieli in prevalenza azzurri, assisteremo a un’evidente anomalia climatica: i termometri, nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio, potrebbero registrare picchi prossimi ai 20°C, in particolare al Sud e nelle due Isole Maggiori. Al Nord, soprattutto al Nordest, le temperature saranno leggermente inferiori a causa di nebbie notturne e di foschie anche persistenti durante il giorno.

Queste condizioni climatiche stabili e di caldo fuori stagione ci accompagneranno quanto meno fino alla fine della settimana, weekend compreso.