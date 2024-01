Il 13 settembre 2016, Tiziana Cantone, una donna di 33 anni originaria di Casalnuovo di Napoli, si è suicidata a causa della diffusione non consensuale dei suoi video su siti pornografici, tra cui anche Pornhub. Recentemente, Pornhub ha modificato le proprie politiche e ora richiede un documento che attesti il consenso di tutte le persone presenti nei video pubblicati sulla piattaforma.

In precedenza, i responsabili dei canali dove venivano caricati i video erano tenuti a conservare liberatorie dagli attori, ma ora Pornhub si occuperà direttamente della verifica del consenso. Ogni partecipante deve presentare un documento di identità e firmare un modulo fornito dalla piattaforma. Pornhub ha dichiarato al portale Mashable: “Come leader del settore, stiamo stabilendo standard nuovi e più elevati per le politiche e le procedure di fiducia e sicurezza. Questo significa che le rivediamo regolarmente e apportiamo importanti aggiornamenti.”

La storia di Pornhub, nato nel 2007 come una piattaforma simile a YouTube, è cambiata nel corso degli anni.

Nonostante un sistema di moderazione per evitare contenuti violenti, la piattaforma ha accumulato materiale pornografico diffuso senza consenso. Nel dicembre 2020, un’inchiesta del New York Times ha rivelato la presenza di video pubblicati senza consenso, spingendo Pornhub a tagliare video non certificati dopo le minacce di colossi finanziari come Visa e Mastercard di interrompere i loro servizi.

L’iniziativa ha ridotto il numero di video sulla piattaforma e ha ristabilito la fiducia delle banche. La situazione è stata così impattante che è stata oggetto di una notevole attenzione mediatica e ha portato a importanti cambiamenti nelle politiche di Pornhub.

Per ulteriori dettagli, puoi leggere l’articolo completo su Fanpage.it tramite il seguente link: Fanpage.it.