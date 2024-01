FOGGIA – “La situazione attuale dei servizi di radiologia in provincia di Foggia, gestiti dalla Asl, ha raggiunto un livello di negligenza e disfunzione che non può essere più tollerato.

Le risonanze magnetiche aperte nei centri di Cerignola, Manfredonia, Foggia, San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Vieste sono esempi lampanti di un fallimento gestionale che mette a repentaglio la salute dei cittadini.

Nonostante le ripetute segnalazioni, la Asl di Foggia ha dimostrato una incomprensibile indifferenza verso il mantenimento essenziale delle apparecchiature mediche e la recente riparazione straordinaria di una risonanza magnetica a Foggia non è altro che la punta dell’iceberg di una gestione scadente e irresponsabile.

Lasciare che le apparecchiature si deteriorino fino al punto di rottura, è una dimostrazione di disprezzo verso il diritto dei pazienti a ricevere cure mediche tempestive e adeguate.

La situazione è aggravata dal fatto che la mancata manutenzione ordinaria non solo compromette la qualità delle cure, ma porta anche a un aumento inaccettabile dei costi di riparazione.

Questo è un chiaro spreco di risorse pubbliche, che potrebbero essere invece investite per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio sanitario.

La Asl di Foggia deve rispondere immediatamente a queste gravi mancanze e prendere provvedimenti concreti per garantire la manutenzione e l’efficienza delle apparecchiature in tutte le sue strutture.

Il diritto alla salute dei cittadini non è negoziabile e merita la massima priorità e non possiamo permettere che venga messo in secondo piano a causa di incompetenza e disinteresse”

Lo riporta una nota del consigliere regionale Napoleone Cera (FI).