Apricena 2025: Joe T. Vannelli, Articolo 31 e Manuela Arcuri accendono il Carnevale Storico

Carnevale Storico di Apricena 2025: Partita la macchina organizzativa per uno degli eventi più attesi della Puglia

Apricena, 24 gennaio 2025 – È ufficialmente iniziata la grande macchina organizzativa per il Carnevale Storico di Apricena 2025, una delle manifestazioni più importanti e spettacolari della Puglia. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Antonio Potenza, che con entusiasmo ha condiviso alcune anticipazioni e dettagli dell’evento.

“Siamo uno dei migliori carnevali della Puglia, ce lo ha attestato sia la Regione che il Ministero. Siamo felicissimi di annunciare l’edizione 2025, che sarà ricca di eventi e ospiti di altissimo livello,” ha dichiarato il primo cittadino.

Le date e gli eventi in programma

Il Carnevale Storico di Apricena partirà ufficialmente il 23 febbraio 2025, con una serata inaugurale di grande richiamo: sul palco si esibiranno il celebre DJ Joe T. Vannelli, noto per i suoi successi house, e il duo composto da DJ Jad e Wlady, che porteranno ad Apricena le sonorità e l’energia degli Articolo 31, una delle icone della musica italiana.

Il secondo appuntamento è previsto per il 2 marzo 2025 in piazza San Josemaría Escrivá, cuore pulsante del carnevale. La serata vedrà la partecipazione della famosa DJ e cantante Haiducii, interprete di successi internazionali come “Dragostea Din Tei”. Ad animare il pubblico ci saranno anche i conduttori dello Zoo di Radio 105, seguitissimo programma radiofonico amato dai giovani. A chiudere la serata sarà la madrina d’eccezione, Manuela Arcuri, attrice e showgirl di grande popolarità.

Un evento riconosciuto a livello regionale e nazionale

Il Carnevale Storico di Apricena non è solo un evento locale, ma una manifestazione riconosciuta per la sua rilevanza culturale e artistica. Come sottolineato dal sindaco Potenza, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura hanno confermato l’importanza dell’evento, contribuendo a consolidare la sua reputazione come uno dei carnevali più significativi della regione.

Musica, colori e tradizione

Il Carnevale Storico di Apricena rappresenta un’occasione unica per unire la tradizione carnevalesca con le tendenze musicali e artistiche più moderne. Le strade della città si trasformeranno in un’esplosione di colori, maschere, carri allegorici e allegria contagiosa. “Non vediamo l’ora di ballare e colorare insieme le strade di Apricena,” ha concluso il sindaco, invitando cittadini e visitatori a partecipare numerosi.

L’organizzazione sta lavorando a pieno ritmo per garantire un evento sicuro e accessibile. Maggiori dettagli sul programma completo saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Apricena.

Con ospiti d’eccezione, spettacoli unici e un’atmosfera magica, il Carnevale Storico di Apricena 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per residenti e turisti.