BANCA POPOLARE BARI // Crac Banca Popolare di Bari: vertici condannati a risarcire oltre 120 milioni
24 Gennaio 2026 - ore  11:12

COMA PARTO // In coma irreversibile dopo il parto: otto medici sotto inchiesta a Bari
24 Gennaio 2026 - ore  08:57

Home // Manfredonia // Bonifica ex Enichem, l’allarme delle associazioni: “Rischio emissioni in aria dall’Isola 16”

BONIFICA ISOLA 16 Bonifica ex Enichem, l’allarme delle associazioni: “Rischio emissioni in aria dall’Isola 16”

Al centro delle preoccupazioni c’è il progetto approvato dalla Provincia, che – denunciano – prevede l’impiego di tecniche come SVE (Soil Vapour Extraction) e BioVenting sull’Isola 16

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Le associazioni ambientaliste e civiche attive sul territorio tornano a chiedere “prudenza e controlli stringenti” sulla bonifica del sito SIN ex Enichem di Manfredonia. Al centro delle preoccupazioni c’è il progetto approvato dalla Provincia, che – denunciano – prevede l’impiego di tecniche come SVE (Soil Vapour Extraction) e BioVenting sull’Isola 16, l’area ritenuta “tra le più compromesse” dell’ex polo industriale.

Secondo le associazioni, l’intervento mirerebbe a estrarre dal sottosuolo sostanze “tossiche e nocive”, convogliandole poi in atmosfera dopo il trattamento. Da qui la richiesta: “Sappiamo con quante e quali sostanze inquinanti abbiamo a che fare?”.

L’area più compromessa e i contaminanti riscontrati

L’Isola 16 si estende su circa 42mila metri quadrati e, ricordano i firmatari, confinava con altre zone chiave dell’impianto: Isola 13 (caprolattame), Isola 5 (impianto urea, dove scoppiò la colonna dell’arsenico) e Isola 9 (centrale termoelettrica). Nell’area, inoltre, erano presenti un impianto di produzione di benzaldeide, vasche e terrapieni legati agli scarichi liquidi della lavorazione del caprolattame (i cosiddetti sali sodici) e tre discariche denunciate e scoperte nel 2011.

I rifiuti di quelle discariche – ricostruiscono le associazioni – sarebbero stati trasferiti nel 2014 in una discarica a norma nella stessa isola e rimossi nell’ambito dei lavori tra 2021 e 2022.

A sostegno della loro posizione, i firmatari citano i verbali della conferenza istruttoria del 22 marzo 2017 e della conferenza dei servizi decisoria del 26 maggio 2017 al Ministero dell’Ambiente, dai quali risulterebbero “superamenti delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) sanitarie e ambientali” per diverse sostanze, tra cui – elencano – triclorometano, dicloroetilene, tetracloroetilene, benzene, toluene, caprolattame, oltre a metalli e composti come alluminio, antimonio, arsenico, ferro, manganese, mercurio, nichel, azoto ammoniacale, nitrati, nitriti, solfati, cianuri.

“Tecniche idonee? Chi controlla e con quali garanzie?”

Il nodo, per le associazioni, è la reale efficacia delle tecnologie in un sito che definiscono “altamente inquinato da decenni” e la catena dei controlli. “Chi controllerà il corretto funzionamento dell’impianto – chiedono – in presenza di un mix di sostanze altamente tossiche e cancerogene?”. E aggiungono che, sulla base delle informazioni raccolte, “nessuna tecnologia oggi esistente garantisce con assoluta certezza l’abbattimento totale al 100%” degli inquinanti.

Da qui l’invito a fermarsi e aggiornare il progetto “per principio di precauzione”, con un assetto di governance più chiaro.

La richiesta: tavolo e cabina di regia con esperti di fiducia

Nel documento si sollecita l’istituzione di una cabina di regia tra i soggetti coinvolti per “valutare attentamente i rischi” e stabilire “chi effettuerà i controlli, come e quando”. E viene rivolto un appello al sindaco di Manfredonia affinché promuova un tavolo di confronto con la partecipazione della comunità e di esperti indicati dalle associazioni.

Il tema, sottolineano i firmatari, riguarda anche la tutela della salute pubblica: “Ancora una volta si mette a rischio la salute degli abitanti della Piana di Macchia e del quartiere Monticchio, a poche centinaia di metri dal sito SIN, e quella degli operai dell’area ex Enichem”, con riferimento a patologie non trasmissibili come malattie cardiovascolari, polmonari, neurodegenerative e tumori.

Gli allegati fotografici

Al comunicato sono allegate fotografie dell’Isola 16, nelle quali – riferiscono – si intravedono le aree delle discariche ripulite nel 2014 e il sito del terrapieno “ripulito solo parzialmente”, oltre a immagini della discarica a norma “con il brecciame che ha preso il posto dei rifiuti” dopo gli interventi del 2021-2022.

Il documento è firmato da Associazione Manfredonia Nuova, UnionImpresa e Italia Nostra – Sezione Terra dell’Angelo, con l’adesione della consigliera nazionale di Italia Nostra.

