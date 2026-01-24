Bonus bollette, salgono le soglie Isee: più famiglie ammesse alle agevolazioni

Aumenta la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per il pagamento delle bollette. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha infatti aggiornato le soglie Isee per l’accesso alle agevolazioni su energia elettrica, gas, servizio idrico e rifiuti, portandole da 9.530 a 9.796 euro a partire dal 1° gennaio. Resta invece invariata a 20.000 euro la soglia prevista per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il provvedimento rientra tra i primi atti del nuovo Collegio Arera, presieduto da Nicola Dell’Acqua, nominato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 dicembre.

A chi spettano i bonus

Nel corso del 2024, i bonus elettrico e gas hanno interessato oltre 4,5 milioni di nuclei familiari, secondo i dati forniti dall’Autorità. Non sono invece ancora disponibili numeri consolidati per quanto riguarda i bonus relativi al servizio idrico e ai rifiuti.

L’aggiornamento delle soglie – spiega Arera – è previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 ed è calcolato sulla base dell’andamento medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati negli ultimi tre anni.

Gli sconti previsti in bolletta

Le agevolazioni vengono applicate automaticamente in bolletta e variano in base al servizio:

Energia elettrica : riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte;

: riduzione pari al della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte; Gas naturale : sconto del 15% sulla spesa al netto delle imposte;

: sconto del sulla spesa al netto delle imposte; Servizio idrico : agevolazione corrispondente a 50 litri di acqua per abitante al giorno ;

: agevolazione corrispondente a ; Rifiuti (Tari): riduzione del 25% sulla tariffa corrispettiva dovuta.

Le critiche delle associazioni dei consumatori

Nonostante l’aumento delle soglie Isee, le associazioni di tutela dei consumatori esprimono forti perplessità. L’Unione Nazionale Consumatori definisce il rialzo del 2,79% “inadeguato”, mentre Federconsumatori sottolinea come soglie e importi restino insufficienti per contrastare efficacemente la povertà energetica. Assoutenti chiede interventi più incisivi per garantire i consumi minimi essenziali alle famiglie in difficoltà.

Come ottenere il bonus

Per beneficiare delle agevolazioni è sufficiente presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee. Il riconoscimento del bonus avviene in modo automatico e cumulativo, grazie ai controlli incrociati del Sistema Informativo Integrato e dei gestori dei servizi.

Lo sconto viene applicato in bolletta entro 3-4 mesi dalla data di rilascio dell’Isee e il suo valore varia in base alla composizione del nucleo familiare.

Lo riporta Rainews.it