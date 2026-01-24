Edizione n° 5956

Borraccino: "Sanitaservice è un bene da preservare. Al fianco delle giuste rivendicazioni dei lavoratori"

SANITASERVICE BORRACCINO Borraccino: “Sanitaservice è un bene da preservare. Al fianco delle giuste rivendicazioni dei lavoratori”

"Non mancano, però, le critiche che ciclicamente investono le società in house. Critiche che Borraccino giudica spesso ingenerose"

SANITASERVICE

SANITASERVICE - ph AssoCareNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Gennaio 2026
Bari // Foggia //

«Le Sanitaservice rappresentano una conquista fondamentale per la dignità di oltre 10mila lavoratori pugliesi».

Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Cosimo Borraccino, intervenendo nel dibattito sul futuro delle società in house della sanità regionale e ribadendone il valore sociale e occupazionale.

Secondo Borraccino, il modello Sanitaservice ha segnato un cambio di passo netto rispetto al passato. «Negli ultimi quindici anni migliaia di lavoratori sono passati da una condizione di precariato estremo, in alcuni casi di vero e proprio sfruttamento, a una stabilità lavorativa che ha restituito dignità e diritti», sottolinea. Un percorso che, per il consigliere dem, ha caratterizzato l’azione politica della Regione Puglia, prima con Nichi Vendola e poi con Michele Emiliano, con il lavoro al centro delle scelte di governo.

Non mancano, però, le critiche che ciclicamente investono le società in house. Critiche che Borraccino giudica spesso ingenerose: «C’è chi esprime valutazioni sprezzanti, dimenticando cosa c’era prima della loro istituzione: meno tutele e salari più bassi. Si tratta invece di una scelta politica chiara, tipica di un modo di governare che appartiene alla sinistra».

Pur difendendo l’impianto complessivo, il consigliere regionale riconosce la necessità di intervenire per sanare alcune criticità. «Occorre lavorare per risolvere problemi presenti in alcune commesse e in alcune Asl. In particolare, la questione contrattuale che riguarda i lavoratori Sanitaservice del CUP di Taranto merita massima attenzione», evidenzia.

Borraccino rivendica inoltre un impegno costante nei processi di internalizzazione: «Ho seguito da sempre le sorti di questi lavoratori, contribuendo istituzionalmente alle internalizzazioni del 2010 per pulitori e ausiliari, del 2020 per CUP e ICT e del 2023 per il servizio 118». Tra gli interventi ricordati anche il rinnovo delle graduatorie Sanitaservice per i pulitori della Asl Jonica, approvato insieme all’allora presidente Emiliano: una proroga che, sottolinea, ha dato prospettive occupazionali a centinaia di operatori.

«Dal 2010 la Puglia è stata l’unica regione in Italia a garantire dignità e stabilità a oltre 10mila lavoratori precari della sanità», rimarca ancora il consigliere.

Guardando ai prossimi mesi, Borraccino indica alcune priorità: ridurre le disparità di inquadramento e trattamento economico tra le diverse Asl. Nel dettaglio: per i lavoratori CUP, assegnazione delle 36 ore settimanali e inquadramento nel livello C; per i lavoratori ICT, inquadramento nel livello C per tutti; per i pulitori, prosecuzione dello scorrimento delle graduatorie e assunzione del personale necessario; per i lavoratori del 118, riconoscimento dell’indennità di rischio per gli autisti soccorritori, equiparandoli al resto del personale dell’emergenza-urgenza.

In chiusura, il consigliere esprime fiducia nella capacità della Regione di arrivare a soluzioni concrete: «Sono certo che, insieme al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e all’assessore Donato Pentassuglia, riusciremo a dare risposte alle legittime aspettative dei lavoratori Sanitaservice. È una questione di giustizia». E conclude: «Sarò sempre, senza esitazioni, dalla parte dei lavoratori: per la mia azione politica parlano i fatti».

