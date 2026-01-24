Carnevale di Larino 2026, sfilate e grandi nomi: da Tina Cipollari ad Adriana Volpe

LARINO (CB) – Non è uno scherzo, né un’illusione carnevalesca: è tutto vero. Il Carnevale di Larino si prepara a tornare con la sua 51ª edizione, in programma il 14 e 15 febbraio e il 21 e 22 febbraio 2026, con un calendario fitto, intenso e carico di emozioni. Quattro giorni di festa compressi in un programma essenziale ma potentissimo, capace di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Protagonisti assoluti, come da tradizione, saranno i Giganti di cartapesta, pronti a invadere le strade tra colori, ironia e satira, accompagnati da centinaia di figuranti mascherati, famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutto il territorio. Un rito collettivo che si rinnova e che continua a crescere, anno dopo anno.

Il programma: musica, spettacolo e grandi ospiti

Il Carnevale 2026 si articola in due weekend consecutivi, con appuntamenti che uniscono tradizione, intrattenimento e spettacolo dal vivo.

Sabato 14 febbraio

Mattina: visite guidate gratuite

Dalle 17.00: parata delle maschere e prima sfilata dei Giganti

A seguire: seconda sfilata

Ore 21.00: DJ set by Events Larino

Ore 23.00: Jessie Diamond DJ, direttamente dal Cocoricò

Domenica 15 febbraio

Mattina: visite guidate gratuite

Dalle 15.00: parata delle maschere e prima sfilata dei Giganti

Ospite speciale: Tina Cipollari

A seguire: seconda sfilata

Presenta: Adriana Volpe

Sabato 21 febbraio

Mattina: visite guidate gratuite

Dalle 17.00: parata delle maschere e prima sfilata dei Giganti

Ospite: Giovanni Muciaccia

A seguire: seconda sfilata

Ore 20.30: Karaoke del Carnevale

Ore 22.00: DJ set by Events Larino

Domenica 22 febbraio

Mattina: visite guidate gratuite

Ore 11.00: concorso mascherato

Dalle 15.00: parata delle maschere e prima sfilata dei Giganti

Ospite e padrino del Carnevale: Nicolò De Devitiis

A seguire: seconda sfilata

Ore 20.00: premiazioni

Presenta: Adriana Volpe

Un Carnevale che si vive con il corpo

Il Carnevale di Larino non si spiega: si attraversa, si balla, si respira. È musica che prende possesso dei muscoli, è cartapesta che racconta storie, è una comunità che si riconosce e si mette in scena. Tutto è concentrato, essenziale, senza fronzoli: una vera e propria fiala di Carnevale, pronta a sprigionare energia pura.

Larino è pronta. I Giganti anche.

Il conto alla rovescia è iniziato.