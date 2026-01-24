Edizione n° 5956

BALLON D'ESSAI

BANCA POPOLARE BARI // Crac Banca Popolare di Bari: vertici condannati a risarcire oltre 120 milioni
24 Gennaio 2026 - ore  11:12

CALEMBOUR

COMA PARTO // In coma irreversibile dopo il parto: otto medici sotto inchiesta a Bari
24 Gennaio 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Colangelo rompe il silenzio: “Su di noi fake news e gossip, ora lasciateci lavorare”

COLANGELO SILENZIO Colangelo rompe il silenzio: “Su di noi fake news e gossip, ora lasciateci lavorare”

In un videomessaggio diffuso insieme ai rappresentanti della coalizione, respinge con decisione quelle che definisce fake news

Colangelo rompe il silenzio: “Su di noi fake news e gossip, ora lasciateci lavorare”

Lydia Colangelo - Fonte Immagine: Facebook, La Gazzetta di San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

Il sindaco di San Severo Lidya Colangelo interviene pubblicamente per la prima volta dopo giorni di voci e polemiche. In un videomessaggio diffuso insieme ai rappresentanti della coalizione, respinge con decisione quelle che definisce fake news e affronta i nodi politici più delicati delle ultime settimane, a partire dalle dimissioni del consigliere Ciro Pistillo.

«La sua decisione mi rattrista profondamente», afferma Colangelo, ricordando il legame umano e la stima personale che la unisce a Pistillo. Allo stesso tempo, però, il sindaco respinge con fermezza le accuse di presunta mancanza di trasparenza rivolte all’Amministrazione. «Invito chiunque sia in possesso di notizie di reato a denunciare», sottolinea, chiarendo che non basta parlarne sui social o sui giornali. «Se qualcuno ha elementi concreti, venga da me: mi renderò disponibile ad accompagnarlo personalmente in Procura».

Nel messaggio, Colangelo spiega anche le ragioni del silenzio mantenuto finora. In un primo momento, la maggioranza aveva scelto di non rispondere ad accuse ritenute false e infamanti, ma questa scelta, ammette, è stata interpretata come un segnale di debolezza o addirittura di colpa. Da qui la decisione di cambiare strategia comunicativa e aprire un canale diretto con i cittadini, un vero e proprio “diario dell’Amministrazione comunale”, attraverso il quale sindaco, assessori e consiglieri racconteranno il lavoro quotidiano svolto per la città.

Le critiche, prosegue il sindaco, «non hanno nulla a che vedere con il confronto politico, ma riguardano attacchi personali e professionali» che contribuiscono a creare un clima di odio dannoso per l’intera comunità. Una situazione che, secondo Colangelo, non colpisce la maggioranza ma San Severo stessa.

Smentita netta anche sull’ipotesi di decadenza della presidente del Consiglio comunale Rosa Caposiena. «Chi diffonde queste notizie lo fa in malafede», afferma il sindaco, precisando di essersi già rivolta più volte agli organi competenti per chiarire definitivamente la questione.

Sul fronte politico interno, Colangelo interviene anche sul caso di Anna Paola Giuliani, oggetto di una presa di distanza da parte di alcuni ex sostenitori. «È e resta il nostro vicesindaco», ribadisce, chiarendo che gode pienamente della fiducia della maggioranza e che la vicenda riguarda esclusivamente dinamiche politiche interne alla coalizione di riferimento.

Nel finale, l’attacco a una parte dell’opposizione, accusata di non aver accettato la sconfitta elettorale e di puntare alla delegittimazione dell’Amministrazione. Ai cittadini il sindaco rivolge un appello diretto: «Dobbiamo poter lavorare per San Severo. Il tempo speso a smentire fake news e gossip è tempo sottratto alla città». La richiesta conclusiva è chiara: “Giudicateci sui fatti e sulle azioni concrete”.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO