Il sindaco di San Severo Lidya Colangelo interviene pubblicamente per la prima volta dopo giorni di voci e polemiche. In un videomessaggio diffuso insieme ai rappresentanti della coalizione, respinge con decisione quelle che definisce fake news e affronta i nodi politici più delicati delle ultime settimane, a partire dalle dimissioni del consigliere Ciro Pistillo.

«La sua decisione mi rattrista profondamente», afferma Colangelo, ricordando il legame umano e la stima personale che la unisce a Pistillo. Allo stesso tempo, però, il sindaco respinge con fermezza le accuse di presunta mancanza di trasparenza rivolte all’Amministrazione. «Invito chiunque sia in possesso di notizie di reato a denunciare», sottolinea, chiarendo che non basta parlarne sui social o sui giornali. «Se qualcuno ha elementi concreti, venga da me: mi renderò disponibile ad accompagnarlo personalmente in Procura».

Nel messaggio, Colangelo spiega anche le ragioni del silenzio mantenuto finora. In un primo momento, la maggioranza aveva scelto di non rispondere ad accuse ritenute false e infamanti, ma questa scelta, ammette, è stata interpretata come un segnale di debolezza o addirittura di colpa. Da qui la decisione di cambiare strategia comunicativa e aprire un canale diretto con i cittadini, un vero e proprio “diario dell’Amministrazione comunale”, attraverso il quale sindaco, assessori e consiglieri racconteranno il lavoro quotidiano svolto per la città.

Le critiche, prosegue il sindaco, «non hanno nulla a che vedere con il confronto politico, ma riguardano attacchi personali e professionali» che contribuiscono a creare un clima di odio dannoso per l’intera comunità. Una situazione che, secondo Colangelo, non colpisce la maggioranza ma San Severo stessa.

Smentita netta anche sull’ipotesi di decadenza della presidente del Consiglio comunale Rosa Caposiena. «Chi diffonde queste notizie lo fa in malafede», afferma il sindaco, precisando di essersi già rivolta più volte agli organi competenti per chiarire definitivamente la questione.

Sul fronte politico interno, Colangelo interviene anche sul caso di Anna Paola Giuliani, oggetto di una presa di distanza da parte di alcuni ex sostenitori. «È e resta il nostro vicesindaco», ribadisce, chiarendo che gode pienamente della fiducia della maggioranza e che la vicenda riguarda esclusivamente dinamiche politiche interne alla coalizione di riferimento.

Nel finale, l’attacco a una parte dell’opposizione, accusata di non aver accettato la sconfitta elettorale e di puntare alla delegittimazione dell’Amministrazione. Ai cittadini il sindaco rivolge un appello diretto: «Dobbiamo poter lavorare per San Severo. Il tempo speso a smentire fake news e gossip è tempo sottratto alla città». La richiesta conclusiva è chiara: “Giudicateci sui fatti e sulle azioni concrete”.

Lo riporta foggiatoday.it.