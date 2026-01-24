Grave lutto per Roberto Baggio: è morta la madre Matilde

Grave lutto per Roberto Baggio. È scomparsa nella notte Matilde Reginato, madre dell’ex fuoriclasse del calcio italiano e Pallone d’Oro 1993. A darne l’annuncio è stato lo stesso Baggio, che questa mattina ha affidato ai social un messaggio intenso e carico di commozione, accompagnato da una foto insieme alla madre scattata lo scorso Natale.

“Cara Mamma, il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita”, ha scritto l’ex campione, ricevendo in poche ore migliaia di messaggi di affetto e vicinanza da parte di tifosi, ex compagni e protagonisti del mondo del calcio.

Nato e residente a Caldogno, Roberto Baggio è sempre rimasto profondamente legato alla propria famiglia e al paese d’origine, dove hanno vissuto per tutta la vita anche i suoi genitori. Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, scomparso il primo agosto 2020.

Oltre a Roberto, Matilde lascia altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia ed Eddy. In queste ore la famiglia Baggio è stretta nel dolore, mentre dal mondo sportivo e non solo continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e solidarietà.

Un lutto che colpisce uno dei simboli più amati del calcio italiano, nel silenzio e nella discrezione che hanno sempre contraddistinto la vita privata del “Divin Codino”.

Lo riporta sportmediaset.it