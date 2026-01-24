Edizione n° 5956

Crac Banca Popolare di Bari: vertici condannati a risarcire oltre 120 milioni
24 Gennaio 2026 - ore  11:12

In coma irreversibile dopo il parto: otto medici sotto inchiesta a Bari
24 Gennaio 2026 - ore  08:57

Manfredonia, incontro tra l'Amministrazione e l'Associazione delle Famiglie Numerose

MANFREDONIA FAMIGLIE Manfredonia, incontro tra l’Amministrazione e l’Associazione delle Famiglie Numerose

Un momento di ascolto e confronto con una realtà attiva sul territorio da oltre vent’anni, nata per costruire una vera “famiglia di famiglie”

Manfredonia, incontro tra l'Amministrazione e l’Associazione delle Famiglie Numerose

Incontro tra l'Amministrazione e l’Associazione delle Famiglie Numerose - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Si è svolto a Manfredonia un incontro tra l’Amministrazione comunale e i coordinatori regionali dell’Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose, alla presenza del sindaco Domenico La Marca, dell’assessora al Welfare Maria Teresa Valente e del dirigente comunale alle Politiche Sociali. L’appuntamento, fortemente voluto dall’Amministrazione, ha rappresentato un momento di ascolto e confronto con una realtà attiva sul territorio da oltre vent’anni, nata per costruire una vera “famiglia di famiglie”.

Durante il confronto, i rappresentanti dell’Associazione hanno illustrato i valori fondanti dell’impegno associativo, basato su amore, solidarietà, disponibilità e collaborazione, e le numerose iniziative promosse a sostegno dei nuclei più numerosi: gruppi di acquisto solidale, banche del tempo, mercatini dell’usato e scambio di buone pratiche già adottate da altre amministrazioni locali.

L’Associazione ha inoltre evidenziato la necessità di rivedere tariffe e servizi che incidono in modo sproporzionato sulle famiglie numerose, dalle utenze domestiche ai costi delle mense scolastiche e dei trasporti. «Promuovere e tutelare i diritti delle famiglie numerose significa investire sul futuro della comunità», ha sottolineato il sindaco La Marca, ribadendo l’importanza di favorire una piena partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

Sulla stessa linea l’assessora Valente, che ha rimarcato l’obiettivo dell’Amministrazione di costruire alleanze positive e durature: «Vogliamo che Manfredonia entri nel circuito delle Città amiche della famiglia, lavorando su reti e collaborazioni non solo a livello locale, ma anche nazionale».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato l’impegno già avviato dal Comune, con il ripristino dei contributi per gli affitti e per la tassa sui rifiuti (TARI), misure che confermano una crescente attenzione alle esigenze delle famiglie e al loro ruolo centrale nella vita della comunità.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia, incontro tra l’Amministrazione e l’Associazione delle Famiglie Numerose"

  1. Ma la volete smettere con queste associazioni che servono solo per un contenitore di voti per i politici di turno ! A. Quindi chi beneficia di tutto è solo il presidente e il politico che sta dietro di turno!!!!

Lascia un commento

