Manfredonia, incontro tra l'Amministrazione e l’Associazione delle Famiglie Numerose

Si è svolto a Manfredonia un incontro tra l’Amministrazione comunale e i coordinatori regionali dell’Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose, alla presenza del sindaco Domenico La Marca, dell’assessora al Welfare Maria Teresa Valente e del dirigente comunale alle Politiche Sociali. L’appuntamento, fortemente voluto dall’Amministrazione, ha rappresentato un momento di ascolto e confronto con una realtà attiva sul territorio da oltre vent’anni, nata per costruire una vera “famiglia di famiglie”.

Durante il confronto, i rappresentanti dell’Associazione hanno illustrato i valori fondanti dell’impegno associativo, basato su amore, solidarietà, disponibilità e collaborazione, e le numerose iniziative promosse a sostegno dei nuclei più numerosi: gruppi di acquisto solidale, banche del tempo, mercatini dell’usato e scambio di buone pratiche già adottate da altre amministrazioni locali.

L’Associazione ha inoltre evidenziato la necessità di rivedere tariffe e servizi che incidono in modo sproporzionato sulle famiglie numerose, dalle utenze domestiche ai costi delle mense scolastiche e dei trasporti. «Promuovere e tutelare i diritti delle famiglie numerose significa investire sul futuro della comunità», ha sottolineato il sindaco La Marca, ribadendo l’importanza di favorire una piena partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

Sulla stessa linea l’assessora Valente, che ha rimarcato l’obiettivo dell’Amministrazione di costruire alleanze positive e durature: «Vogliamo che Manfredonia entri nel circuito delle Città amiche della famiglia, lavorando su reti e collaborazioni non solo a livello locale, ma anche nazionale».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato l’impegno già avviato dal Comune, con il ripristino dei contributi per gli affitti e per la tassa sui rifiuti (TARI), misure che confermano una crescente attenzione alle esigenze delle famiglie e al loro ruolo centrale nella vita della comunità.

