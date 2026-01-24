Edizione n° 5957

PUGLIA VIBES MANFREDONIA // Puglia Vibes: una prima edizione che convince e guarda già avanti
25 Gennaio 2026 - ore  11:00

FEMMINICIDIO ANGUILLARA // Doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato: “Anche i familiari sono vittime”
25 Gennaio 2026 - ore  11:13

Manfredonia piange la scomparsa di Paolo Pasqua: "Una bravissima persona"

PAOLO PASQUA Manfredonia piange la scomparsa di Paolo Pasqua: “Una bravissima persona”

La notizia della sua morte ha commosso familiari, amici, parenti e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo

24 Gennaio 2026
Commozione a Manfredonia per la prematura scomparsa di Paolo Pasqua, venuto a mancare all’età di 55 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua morte ha commosso familiari, amici, parenti e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. “Paolo era una brava persona, riservata e rispettosa”, capace di lasciare un segno autentico nelle relazioni umane costruite nel corso della sua vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando anche via social, a testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano.

A piangerne la scomparsa la moglie, i figli, la sorella, i fratelli, i suoceri, la nuora, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, oggi uniti da un dolore profondo e composto.

I funerali si svolgeranno sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16.00, presso la Parrocchia Santissimo Redentore Croce. La camera ardente è stata allestita presso il presidio ospedaliero stesso.

Condoglianze sincere dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it

1 commenti su "Manfredonia piange la scomparsa di Paolo Pasqua: “Una bravissima persona”"

  1. Me lo ricordo benissimo il signor Pasqua, quando ancora lavorava come corriere per BRT “fu Bartolini”: una persona a modo, sempre gentile, pacato e disponibile.
    Dispiace tanto, sentite condoglianze alla famiglia

