Manfredonia piange la scomparsa di Paolo Pasqua. "Una bravissima persona"

Commozione a Manfredonia per la prematura scomparsa di Paolo Pasqua, venuto a mancare all’età di 55 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua morte ha commosso familiari, amici, parenti e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. “Paolo era una brava persona, riservata e rispettosa”, capace di lasciare un segno autentico nelle relazioni umane costruite nel corso della sua vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando anche via social, a testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano.

A piangerne la scomparsa la moglie, i figli, la sorella, i fratelli, i suoceri, la nuora, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, oggi uniti da un dolore profondo e composto.

I funerali si svolgeranno sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16.00, presso la Parrocchia Santissimo Redentore Croce. La camera ardente è stata allestita presso il presidio ospedaliero stesso.

Condoglianze sincere dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it