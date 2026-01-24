Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

Mattinata si stringe nel dolore per la scomparsa di Raffaele Basso, conosciuto e voluto bene da tutti come Failucc de “Il Saraceno”, figura familiare e autentica della comunità cittadina. Una notizia che lascia un vuoto profondo e un sentimento di tristezza condivisa.

Failucc era molto più di un volto noto: era una presenza discreta, genuina, capace con un sorriso o una battuta in dialetto di rappresentare lo spirito più vero del paese. Una persona semplice, diretta, che sapeva farsi voler bene senza mai alzare la voce.

Commosso il ricordo del sindaco, che rievoca un episodio emblematico del suo carattere: un giorno Raffaele si presentò in Comune e, alla domanda su cosa potesse servirgli, rispose con naturalezza: «T vulev sc’kit salutè, sindaco!». Un gesto che racconta meglio di mille parole l’uomo che era.

Alla moglie Graziella, ai figli Luigi e Livio e a tutta la famiglia Basso va l’abbraccio sincero dell’intera comunità di Mattinata, che oggi perde un pezzo della propria quotidianità e della propria memoria collettiva.

Failucc mancherà. Mancherà il suo modo di essere, il suo saluto, la sua umanità semplice e vera.