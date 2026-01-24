Edizione n° 5956

BALLON D'ESSAI

BANCA POPOLARE BARI // Crac Banca Popolare di Bari: vertici condannati a risarcire oltre 120 milioni
24 Gennaio 2026 - ore  11:12

CALEMBOUR

COMA PARTO // In coma irreversibile dopo il parto: otto medici sotto inchiesta a Bari
24 Gennaio 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

LUTTO Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

Alla domanda su cosa potesse servirgli, rispose con naturalezza: «T vulev sc’kit salutè, sindaco!»

Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Mattinata si stringe nel dolore per la scomparsa di Raffaele Basso, conosciuto e voluto bene da tutti come Failucc de “Il Saraceno”, figura familiare e autentica della comunità cittadina. Una notizia che lascia un vuoto profondo e un sentimento di tristezza condivisa.

Failucc era molto più di un volto noto: era una presenza discreta, genuina, capace con un sorriso o una battuta in dialetto di rappresentare lo spirito più vero del paese. Una persona semplice, diretta, che sapeva farsi voler bene senza mai alzare la voce.

Commosso il ricordo del sindaco, che rievoca un episodio emblematico del suo carattere: un giorno Raffaele si presentò in Comune e, alla domanda su cosa potesse servirgli, rispose con naturalezza: «T vulev sc’kit salutè, sindaco!». Un gesto che racconta meglio di mille parole l’uomo che era.

Alla moglie Graziella, ai figli Luigi e Livio e a tutta la famiglia Basso va l’abbraccio sincero dell’intera comunità di Mattinata, che oggi perde un pezzo della propria quotidianità e della propria memoria collettiva.

Failucc mancherà. Mancherà il suo modo di essere, il suo saluto, la sua umanità semplice e vera.

Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”
Mattinata piange Raffaele Basso, per tutti Failucc de “Il Saraceno”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO