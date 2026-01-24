Rosaria Rinaldi nuova direttrice di ISUFI. Il profilo

Edizione n° 5956

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

La nomina è stata deliberata dal Senato accademico e diventerà ufficiale con l’emanazione del decreto rettorale.

Redazione
24 Gennaio 2026
La professoressa Rosaria Rinaldi è la nuova direttrice dell’ISUFI – Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell’Università del Salento. La nomina è stata deliberata dal Senato accademico e diventerà ufficiale con l’emanazione del decreto rettorale.

Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Rinaldi è responsabile del Laboratorio di Nanomedicina, Nanobioelettronica e Nanobiotecnologia ed è già stata docente ISUFI. Vanta una lunga esperienza internazionale maturata in prestigiosi istituti di ricerca negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania.

Originaria di Taranto, 57 anni, insegna Fisica dei semiconduttori e dei dispositivi optoelettronici, Fisica della materia biologica e Nanobiotecnologie per la salute dell’uomo. La sua attività scientifica si concentra prevalentemente sullo studio sperimentale di nuovi materiali per lo sviluppo di dispositivi fotonici, optoelettronici e nanoelettronici. Più recentemente, la ricerca si è orientata verso dispositivi nanoelettronici basati su strutture ibride organiche e inorganiche, oltre alla realizzazione di nanoelettrodi e nanogiunzioni mediante processi tecnologici innovativi.

Soddisfazione è stata espressa dalla rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, che ha sottolineato come la scelta rappresenti un pieno riconoscimento del valore umano e scientifico della professoressa Rinaldi e della passione con cui ha contribuito alla crescita dell’istituzione universitaria. «Sono convinta – ha dichiarato – che ISUFI saprà affrontare con rinnovata energia le sfide future, continuando a essere un luogo di formazione d’eccellenza e di valorizzazione dei giovani talenti».

Nel ringraziare la rettrice e il Senato accademico per la fiducia accordata, la neo-direttrice ha evidenziato il forte legame personale e professionale con la Scuola Superiore ISUFI, ribadendo l’impegno a rafforzarne la dimensione internazionale, ampliare le collaborazioni scientifiche e favorire sinergie con il territorio. Obiettivo dichiarato: preparare gli studenti a diventare protagonisti dell’innovazione, sia nella ricerca sia nel contesto professionale globale.

Fonte: AgenParl.eu

