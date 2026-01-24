Il 26 aprile il mantello di San Francesco farà il suo arrivo a San Giovanni Rotondo, dove resterà esposto fino al 1° luglio, diventando protagonista di un intenso periodo di preghiera e devozione. L’annuncio ufficiale è stato dato al termine della Messa vespertina nel santuario di Santa Maria delle Grazie da fra’ Francesco Dileo, ministro provinciale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.

L’indumento, venerato come reliquia di straordinario valore spirituale, sarà al centro di una serie di peregrinaggi nei conventi della provincia, offrendo ai fedeli numerose occasioni di incontro e raccoglimento. È inoltre ragionevole attendersi una tappa anche a Pietrelcina, notizia che ha già suscitato grande interesse e partecipazione.

Il mantello è custodito da quasi un secolo, dal 1926, nel convento dei Frati Minori Cappuccini nel centro di Parigi, e il suo ritorno temporaneo in Italia rappresenta un evento di eccezionale rilevanza religiosa.

Cresce l’attesa tra i fedeli, che guardano con emozione ed entusiasmo alla data del 26 aprile, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di fra’ Francesco Dileo per poter accogliere l’indumento-reliquia anche a Pietrelcina, luogo profondamente legato alla spiritualità francescana e a San Pio.

Lo riporta gazzettabenevento.it.