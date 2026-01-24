A un mese dalla kermesse, i 30 Big e le Nuove Proposte affrontano il primo banco di prova: la “prima volta” con l’orchestra. Nessun pubblico, social off-limits e massima riservatezza: qui i brani prendono forma tra arrangiamenti, tonalità e dettagli decisivi.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è entrato nella sua fase più concreta: non sul palco dell’Ariston, ma in una sala prove a Roma, dove sono iniziate le sessioni “blindate” con l’orchestra. È il passaggio obbligato che, di fatto, inaugura la marcia di avvicinamento alla settimana del Festival: un momento delicato, tecnico, eppure determinante, perché è qui che le canzoni smettono di essere un’idea “da studio” e iniziano a trasformarsi in una performance da televisione in prima serata.

Le regole sono rigide: niente pubblico, niente riprese, niente social. Alle prove partecipano soltanto cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e addetti ai lavori. Una bolla di riservatezza che serve a proteggere l’elemento più prezioso del Festival, la sorpresa, ma anche a permettere agli artisti di lavorare senza distrazioni. In questo spazio lontano dai riflettori, ogni brano viene messo sotto stress per la prima volta nella sua veste definitiva: l’orchestrazione svela punti di forza e fragilità, costringe a scelte nette, impone correzioni immediate.

Il meccanismo è lo stesso da anni, ma ogni edizione lo rende unico. Arrangiamenti e tonalità vengono rivisti al millimetro: può bastare un mezzo tono per rendere una strofa più “aperta”, una coda più intensa, un ritornello più sostenibile dal vivo. È una verifica che non riguarda solo la vocalità, ma la resa complessiva: tempi, dinamiche, incastri, pause. In sostanza, si misura il “peso” della canzone quando si confronta con un’orchestra vera, con il suo respiro e la sua potenza.

A scorrere, uno dopo l’altro, sono i protagonisti della gara: i 30 Big e le Nuove Proposte, chiamati a presentarsi davanti ai professori d’orchestra e al direttore con la responsabilità di chi sa che quel primo incontro può cambiare tutto. Non è ancora l’emozione dell’Ariston, ma è già la pressione del palco: il brano deve reggere, convincere, trovare un equilibrio tra identità dell’artista e tradizione sanremese.

Tra le Nuove Proposte, a rompere il ghiaccio è Mazzariello, che porta in prova “Manifestazione d’amore”. Un debutto che sa di esame, ma anche di rivelazione: dopo il confronto con l’orchestra, racconta di essersi riscoperto entusiasta del proprio pezzo, come se l’arrangiamento dal vivo avesse acceso la versione “definitiva” della canzone. È uno dei paradossi più belli di queste prove: i brani, finché restano in cuffia, appartengono a chi li ha scritti; quando entrano in orchestra, diventano un organismo nuovo e spesso sorprendente.

Il calendario, intanto, scandisce l’attesa: il Festival è previsto dal 24 al 28 febbraio 2026, e a poco più di un mese dall’avvio Sanremo è già ovunque — tra anticipazioni, discussioni e curiosità che si moltiplicano. Ma la verità è che il lavoro più importante, quello che non si vede, accade ora: in giornate dense, in sale chiuse, tra una correzione e un riascolto, mentre ogni artista cerca il proprio punto di equilibrio tra emozione e controllo.

Quando si apriranno le luci dell’Ariston, molte scelte saranno già state prese qui. Perché il Festival, prima di essere spettacolo, è un laboratorio: e a Roma, nel silenzio delle prove blindate, Sanremo 2026 è già cominciato.

Fonte: RaiNews.it (24 gennaio 2026)