Il Ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanchè, sta valutando insieme al collega dell’Istruzione Giuseppe Valditara la possibilità di una graduale revisione del calendario scolastico. L’obiettivo è integrare nel percorso scolastico viaggi alla scoperta dell’Italia autentica e del Made in Italy, ispirandosi a modelli europei più moderni e flessibili.

Si tratta di valutazioni ancora in corso, senza proposte concrete al momento. L’idea principale è distribuire le pause scolastiche in modo più equilibrato durante l’anno, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e contribuendo al benessere delle famiglie e alla crescita sostenibile del turismo nazionale.

Alcune regioni italiane hanno già sperimentato modelli alternativi: l’Emilia Romagna, ad esempio, ha valutato quest’anno una pausa didattica tra primo e secondo quadrimestre, con la fine delle lezioni spostata a giugno inoltrato. L’ipotesi sarebbe quella di istituire più periodi di vacanza durante l’anno, riducendo leggermente la pausa estiva e allineandosi così agli standard europei.

Attualmente, l’Italia presenta il periodo estivo più lungo (circa 13 settimane) e contemporaneamente il maggior numero di giorni scolastici effettivi (circa 200). Nei Paesi europei, invece, le vacanze sono più distribuite durante l’anno, mentre in Italia si concentrano principalmente a Natale e in estate.

Lo riporta ilsole24ore.com.