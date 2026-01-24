Il Ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanchè, sta valutando insieme al collega dell’Istruzione Giuseppe Valditara la possibilità di una graduale revisione del calendario scolastico. L’obiettivo è integrare nel percorso scolastico viaggi alla scoperta dell’Italia autentica e del Made in Italy, ispirandosi a modelli europei più moderni e flessibili.
Si tratta di valutazioni ancora in corso, senza proposte concrete al momento. L’idea principale è distribuire le pause scolastiche in modo più equilibrato durante l’anno, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e contribuendo al benessere delle famiglie e alla crescita sostenibile del turismo nazionale.
Alcune regioni italiane hanno già sperimentato modelli alternativi: l’Emilia Romagna, ad esempio, ha valutato quest’anno una pausa didattica tra primo e secondo quadrimestre, con la fine delle lezioni spostata a giugno inoltrato. L’ipotesi sarebbe quella di istituire più periodi di vacanza durante l’anno, riducendo leggermente la pausa estiva e allineandosi così agli standard europei.
Attualmente, l’Italia presenta il periodo estivo più lungo (circa 13 settimane) e contemporaneamente il maggior numero di giorni scolastici effettivi (circa 200). Nei Paesi europei, invece, le vacanze sono più distribuite durante l’anno, mentre in Italia si concentrano principalmente a Natale e in estate.
Lo riporta ilsole24ore.com.
3 commenti su "Scuola: Santanchè propone la revisione del calendario per sostenere il turismo"
Ma se già all’inizio di maggio, con il caldo i bambini non vogliono andare a scuola e si sentono stanchi, immagina a fine giugno.
Inoltre, per far frequentare i ragazzi la scuola estiva ci vorrebbero i CLIMATIZZATORI in ogni aula, e come stanno a secco le casse degli istituti è proprio impensabile.
Cara Santanchè, prima di proporre, cerca di collegare il cerve…lo.
Santanchè.Lei come il resto dei colleghi che stanno al governo dovete andare ha lavorare ma sul serio.Le attività man mano che passano gli hanni chiudono le pensioni dovevano essere portate a 1.000 euro solo 17; Euro di aumento le accise sui carburanti aumentano apposto di diminuire ecccc voi prendete 20.000 al mese vitalizi pensioni d oro siete fortunati che il popolo italiano è un popolo di pecore perché se erano i francesi adesso stavate tutti giù dal governo una sola parola vergogna
Questa è la Italia,da stare in carcere a decidere e a proporre per le nostre sorti….che nazione di m…a