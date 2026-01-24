Sharon Maccanico, 15 anni, tra le vittime della frana in Nuova Zelanda: stop alle ricerche

La speranza si è spenta con l’annuncio delle autorità locali: le ricerche dei dispersi dopo la frana che ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, sono state interrotte. La polizia ha riferito che non vi sarebbe ormai alcuna possibilità di trovare in vita le persone ancora mancanti all’appello. Tra loro ci sarebbe anche Sharon Caterina Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino, atleta e campionessa internazionale di hip hop.

A dare notizia del suo decesso è stato, nella notte, il Pakūranga College, l’istituto frequentato dalla ragazza, con un messaggio pubblicato sui social. Una comunicazione che ha scosso la comunità scolastica e acceso l’attenzione anche in Italia, dove la famiglia e amici attendono risposte ufficiali. La Farnesina, contattata nelle ore successive, non conferma al momento la morte della giovane, ma precisa che le operazioni di ricerca risultano concluse e che sul posto sono state attivate le procedure di assistenza consolare.

Secondo quanto ricostruito, la frana ha travolto il campeggio Beachside, trasformando in pochi istanti un’area di sosta in una trappola di fango e detriti. Le prime verifiche avrebbero escluso la presenza di “segni di vita” tra i punti più colpiti e, con il passare delle ore, lo scenario è apparso sempre più definitivo. Nel corso delle operazioni sarebbero stati recuperati due corpi; tra i dispersi, riferiscono fonti locali, ci sarebbero stati anche bambini, elemento che ha reso ancora più drammatico il bilancio.

Nel messaggio del Pakūranga College, la scuola esprime “profonda tristezza” per la scomparsa di due studenti, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, ricordando il contatto avviato con le famiglie per manifestare cordoglio e vicinanza. L’istituto sottolinea inoltre l’impatto emotivo della tragedia su studenti e personale, spiegando di aver attivato forme di supporto per la comunità scolastica in vista dell’inizio dell’anno: un ritorno tra i banchi che, per molti, avverrà “in circostanze incredibilmente tristi”.

Da parte italiana, il funzionario vicario dell’ambasciata si è recato sul luogo dell’evento per fornire assistenza e supporto ai genitori della ragazza. Un passaggio ritenuto fondamentale in queste ore, in cui l’identificazione e gli atti formali seguono tempistiche complesse, soprattutto quando la tragedia avviene lontano dal Paese d’origine. In casi simili, la conferma ufficiale può richiedere verifiche e procedure tecniche prima di essere comunicata.

Intanto, ad Avellino e tra quanti la conoscevano per i risultati sportivi, cresce lo sgomento. Sharon era descritta come una giovane determinata, già capace di imporsi in ambito internazionale nella disciplina hip hop. Un talento precoce che aveva portato la sua storia fuori dai confini locali e che oggi si intreccia con un evento improvviso e devastante, dall’altra parte del mondo.

L’interruzione delle ricerche, comunicata dalle autorità neozelandesi, chiude di fatto l’ultima finestra di speranza per chi era ancora disperso. Restano ora l’attesa delle conferme ufficiali e il dolore di famiglie e comunità coinvolte, mentre proseguono le attività di ricostruzione dell’accaduto e la messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana.

