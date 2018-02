Candidatura Tasso, Barone “Sarà Di Maio a valutare la situazione”

Di:

Manfredonia, 24 febbraio 2018. ”Sarà Luigi Di Maio, in qualità di capo politico del Movimento, a valutare la sua situazione. Quindi attendiamo. Di certo c’è che Antonio Tasso ha omesso questa condanna a tutti noi. Quindi al momento la base è agitata. Non sappiamo quali saranno i risvolti per lo staff, e quale la soluzione prevista per il collegio Manfredonia-Cerignola. Il nostro codice etico è ferreo ed è stato accettato da tutti i candidati“.

Lo dice a StatoQuotidiano la consigliera regionale pugliese del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, riferita al candidato del M5S, nel collegio Manfredonia – Cerignola, Antonio Tasso, da stamani al centro dell’attenzione della stampa dopo la pubblicazione di una sentenza del Tribunale di Foggia, relativa ad una “condanna in primo grado”, nel 2007, per “violazione del diritto d’autore”. Come già pubblicato, “Il processo è finito con la decorrenza dei termini per la prescrizione“.

Sulla vicenda, in seguito ad uno scambio di dichiarazioni in corso da giorni, sul tema, con il candidato del centrosinistra Michele Bordo, Tasso ha dichiarato in un video “Amici cittadini, per potermi candidare nel Movimento 5 Stelle, oltre al curriculum, ho inviato il casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex art. 335(per verificare l’esistenza di denunce o indagini). Tutti questi certificati sono risultati PULITI“.

Infatti, quanto dichiarato corrisponde esattamente alla verità ma per il regolamento del M5S “costituisce condotta grave e incompatibilità con la candidatura, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico“.

