Da Padova verso Manfredonia guida camion senza patente: denunciato

Maxi sanzione e denuncia per un autotrasportatore 50enne salernitano, che si trovava alla guida con la patente revocata da quasi un anno. Il conducente è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Riccione mentre stava stava percorrendo la Statale 16 Adriatica mentre si trovava al volante di un autoarticolato di proprieta’ di una ditta foggiana, carico di uova di cioccolata, che, proveniente da Padova, era diretto a Manfredonia.

Alla richiesta degli agenti di esibire la patente di guida, ha riferito di averla dimenticata a casa e di non avere altri documenti identificativi al seguito. Ammonito delle conseguenze di chi indica false dichiarazione sull’identita’ personale, il conducente ha fornito le proprie generalita’. L’azione di controllo da parte degli operatori di polizia è proseguita anche nel visionare la documentazione del trasporto e del relativo rapporto di lavoro. Ma anche in tali circostanze il conducente non è stato in grado di esibire alcun documento se non un disco tachigrafo sul quale erano trascritte le stesse generalita’ declinate agli agenti.

Per quanto accertato gli operatori hanno denunciato il malcapitato per il reato di sostituzione di persona, avendo fornito generalita’ false, contestandogli sei sanzioni per un totale di 6.500 euro e il fermo amministartivo per tre mesi del complesso veicolare.

fonte http://www.riminitoday.it