Il Foggia ricade allo Zaccheria: Brescia corsaro

Vince in rimonta il Brescia a Foggia e conquista un successo importante in chiave salvezza. La squadra di Boscaglia gioca un secondo tempo di altissima qualità e riesce a interrompere la serie positiva dei rossoneri che si ferma a quattro vittorie consecutive. Primo tempo avido di emozioni, con qualche conclusione da fuori di Kragl da una parte e Caracciolo dall’altra. La prima emozione dell’incontro è il gol del vantaggio del Foggia: cross di Kragl dalla sinistra per la testa di Mazzeo, sulla linea Nicastro deposita in rete, tra le proteste bresciane per un presunto fuorigioco, che non c’è. Sul finire del tempo Caracciolo di testa sfiora il pari con Guarna bravo a deviare in corner. L’1-1 è solo rimandato al secondo tempo, anche se il Foggia con l’ex Zambelli sciupa l’occasione per il possibile 2-0. (Emanuela Losapio) (fonte, articolo completo su www.gazzetta.it

CAMPIONATO SERIE B ConTe.it 2017/18 – 27^ giornata

FOGGIA-BRESCIA 1-2 (fonte sito brescia calcio)

Marcatori: 37′ Nicastro (F), 68′ Torregrossa (B), 75′ Rig. Caracciolo (B)

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agnelli, Greco ( 26’st Fedato), Scaglia ( 8’st Gerbo), Kragl; Mazzeo, Nicastro ( 26′ st Duhamel).

Allenatore:Stroppa

A disposizione: Noppert, Figliomeni, Calabresi, Rubin, Martinelli, Celli, Ramè, Beretta, Floriano).

BRESCIA (4-4-2): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Furlan, Ndoj ( 34’st Bisoli), Martinelli, Embalo ( 15’st Spalek); Torregrossa ( 38’st Tonali), Caracciolo. Allenatore: Boscaglia

A disposizione: Pelagotti, Meccariello, Longhi, Cancellotti, Cortesi).

Arbitro: Sig.Piscopo di Imperia.

Angoli: 7-4.

Ammoniti: Gastaldello (B), Greco (F), Gerbo (F), Tonucci (F), Furlan (B), Coppolaro (B)

Recupero: 3’p.t.- 4’s.t.