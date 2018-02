Gatta “Querelle Bordo – Tasso non mi appassiona. Mi votino per il mio impegno”

Di:

Manfredonia, 24 febbraio 2018. ”La querelle Bordo – Tasso non mi interessa e non mi appassiona. Voglio essere votato dalla gente per il mio impegno, per la mia esperienza e, se mi è consentito, per la mia competenza.

Se il presunto Codice Etico del Movimento 5 Stelle precede dei procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno taciuto particolari attinenti eventuali precedenti penali sarà un problema di Tasso e nel Movimento nel quale milita, che certo non si sta distinguendo in ordine alla integerrimità dei propri rappresentanti, atteso che tutti i giorni le cronache ci riferiscono di almeno un esponente del M5S che, per il proprio passato o per i propri comportamenti, confligge con quanto il movimento stesso ritiene di predicare”.

Lo dice a StatoQuotidiano l’Avvocato Giandiego Gatta, candidato nel Collegio Uninominale Manfredonia – Cerignola per la Camera dei Deputati.

Redazione StatoQuotidiano.it