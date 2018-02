Di Maio difende Tasso ma “Noi all’oscuro dell’episodio. Ho proposto espulsione”

Di:

”Antonio Tasso si è potuto candidare con il Movimento 5 Stelle perché il suo certificato penale è pulito, non ha carichi pendenti e il suo 335 risulta nullo. Pertanto risultava candidabile. Peccato che dieci anni fa Tasso sia stato coinvolto in un processo, perché avrebbe masterizzato dei Cd-Rom. Il processo è arrivato solo alla condanna in primo grado e poi è andato in prescrizione. Tasso ha accettato la prescrizione prima che esistesse il codice etico del Movimento e prima che esistesse il Movimento stesso.

Resta il fatto che non ci ha informati di questo episodio.

Per questa ragione è stato segnalato al collegio dei probiviri a cui ho proposto l’espulsione”.

Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sulla vicenda che ha coinvolto in giornata Antonio Tasso, candidato del M5S nel collegio uninominale Manfredonia – Cerignola.

Sulla pagina facebook di Luigi Di Maio in tanti hanno puntato l’indice in verità sulle norme del Movimento e sullo stesso Codice etico: “Chi è senza peccati scagli la prima pietra, se continuate così rimarrete senza candidati. penso che un peccato veniale si può anche perdonare e penso che bisogna rivedere il vostro statuto, non ci si può appellare a fatti che risalgono a 10 anni prima o al fatto che una persona non ci pensi più ai guai passati e quindi non reputa che siano importanti. a volte non si dice qualcosa anche per vergogna, Luigi Di Maio ti stimo e ti ammiro ma non essere troppo rigido… “.

“Fino a quando staremo a dare ragione ai nostri detrattori, faremo la figura degli immaturi! Ma quando vi svegliate??? Ci stiamo prendendo in giro da soli e stiamo diventando imbarazzanti per noi è per quelli che si avvicinano a noi!!! Fatecelo dire a noi se vanno espulsi o no!!!”.

“Presidente, x favore, nn cadiamo in un eccesso di zelo nell’applicazione della norma interna del partito….escludere un membro x una condanna di 10 anni fa x dei cd pirata sembra un po’ esagerato…è come se stessimo facendo il gioco dei renzusconiani…nn cadiamo nel tranello“.

Redazione StatoQuotidiano.it