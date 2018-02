Nomina Sindaco Manfredonia a Presidente ASI, esposto Fiore e Ritucci

DA SINISTRA: I CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI MANFREDONIA GIANNI FIORE E MASSIMILIANO RITUCCI, IL SINDACO DI MANFREDONIA ANGELO RICCARDI

Manfredonia, 24 febbraio 2018. ”NOMINA del Sindaco del Comune di Manfredonia a componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente dell’Asi Foggia”: i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, hanno depositato un esposto in Procura a Foggia, e una denuncia presso la Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Manfredonia, dopo una precedente nota inviata al Responsabile del piano anticorruzione dell’. Asi di Foggia, e all’ANAC, in merito alla “Richiesta di avvio del procedimento nei confronti del Presidente dell’ente (l’ASI,ndr) per contestazione causa di inconferibilità“, ai sensi di legge. La nota in questione era stata inviata, con email pec, il 15 novembre 2017. Nella stessa, i citati consiglieri .del M5S hanno “affermato”, “con ampie argomentazioni”, “l’inconferibilità al Sindaco di Manfredonia” della nomina indicata (Presidente CdA dell’Asi Foggia,ndr), chiedendo al “responsabile del piano anticorruzione” dell’ASI di “contestare le rilevate cause di inconferibilità” ad Angelo Riccardi e “ai soggetti” che, ai sensi di legge, “siano astrattamente possibili destinari della sanzione inibitoria“. Le richieste inoltrate all’ANAC e al Responsabile del piano anticorruzione dell’Asi di Foggia

Con la nota del 15.11.2017, i consiglieri pentastellati hanno chiesto, inoltre, chiesto al Responsabile del piano anticorruzione dell’Asi di Foggia di “ricevere copia della dichiarazione” che, ai sensi di legge, “il sig. Riccardi deve aver obbligatoriamente reso all’atto del conferimento dell’incarico circa l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto”, atteso che “contrariamente da quanto previsto, tale dichiarazione ad oggi non risulta ancora pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio ASI di Foggia“, riportano i consiglieri del M5S, che hanno pertanto richiesto di “procedere alla verifica dell’esistenza delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del D.lgs.39/2013”. Ora, “ad oltre 90 giorni dalla ricezione delle richieste” dei consiglieri pentastellati “nessuna causa di inconferibilità appare essere stata contestata al presidente (dell’Asi,ndr) Angelo Riccardi nonostante le previsioni del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (…) adottato dal Consorzio il 10.03.2015 e in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità), depositata dal sindaco” il “02.10.2017 e pubblicata sul sito del Consorzio“. La sentenza del Consiglio di Stato interessante il Consorzio Asi di Napoli

Nella nota del 15 novembre 2017, i consiglieri Fiore e Ritucci evidenziano inoltre che "il Consorzio è "Ente Pubblico Economico per l'infrastrutturazione e la gestione di Aree produttive di particolare rilevanza regionale" e che "la bontà delle ragione esposte con la nota del 15 novembre 2017 è stata di recente confermata dalla sentenza n.126 del 11.01.2018 del Consiglio di Stato (interessante il Consorzio ASI Provincia di Napoli,ndr) che ha stabilito la legittimità dell'intervento dell'ANAC per caso analogo". Da qui, i consiglieri Fiore e Ritucci, nell'esposto depositato il 22 febbraio 2018, hanno chiesto alla Procura di Foggia di "verificare se il comportamento gravemente omissivo dei soggetti destinatari (Responsabile del piano anticorruzione dell'ASI di Foggia,ndr) degli obblighi di legge" descritti "integri ipotesi di reato". Inoltre, per i consiglieri comunali del M5S di Manfredonia, "attraverso gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle convocazioni dei consigli d'amministrazione pubblicate sul sito dell'ASI, si evince inequivocabilmente l'esercizio di funzioni gestionali dirette da parte del presidente Angelo Riccardi".

