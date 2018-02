Orsara avrà una nuova biblioteca comunale

Di:

Orsara di Puglia. Una biblioteca comunale nuova di zecca, grazie al progetto presentato dal Comune di Orsara e finanziato dalla Regione Puglia per 1.431.720 euro: lunedì 26 febbraio 2018, il sindaco Tommaso Lecce firmerà a Bari il disciplinare per la realizzazione del “Community Library”. “Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo”, ha dichiarato il primo cittadino. “E’ un risultato magnifico, ringrazio la Regione Puglia per questa opportunità. Voglio ringraziare, inoltre, don Rocco Malatacca e la Parrocchia di Orsara di Puglia che hanno condiviso l’idea progettuale e si sono adoperati affinché la Diocesi, cui va il mio plauso, concedesse il comodato d’uso per Palazzo Varo”, ha aggiunto Tommaso Lecce.

UNO SPAZIO MODERNO DALLE ANTICHE RADICI. Un luogo di attività, di lettura e confronto, con spazi e strumenti per la multimedialità, aperto alle iniziative delle associazioni e delle scuole: “La nuova biblioteca comunale di Orsara di Puglia dovrà essere tutto questo”, ha spiegato il vicesindaco Rocco Dedda. “Vogliamo che sia una struttura viva, capace di stimolare e supportare cose belle, progetti, attività, dibattiti”. Sarà uno spazio moderno con radici antiche, ben piantate nella ricca tradizione culturale orsarese. Una delle sezioni della nuova biblioteca verrà dedicata alla storia di Orsara di Puglia, ai suoi scrittori, ai libri che narrano le vicende millenarie del paese tracciandone l’identità. “Ringraziamo Michele Zullo, consigliere delegato alla cultura, che si sta impegnando per questo progetto.

Un ringraziamento, per le altre azioni su cui stanno lavorando, va inoltre agli altri ragazzi che ci mettono entusiasmo e impegno”, ha concluso Rocco Dedda.