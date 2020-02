USPPI 100 licenziamenti al Don Uva, addetti ristorazione Bisceglie e Foggia

, 24 febbraio 2020. “Il 29 febbraio cesserebbe l’attività di ristorazione negli Ospedali di Bisceglie e Foggia del Don Uva, con oltre 100 licenziamenti“. Lo dice in una nota Nicola Brescia, segretario nazionale dell’Usppi.

Dalla nota: dallo scorso 03 febbraio, la società “Pastore”, comunicava il recesso, alla società Universo Salute; ad oggi, nessuna risposta, né dalla società Pastore, né da Universo Salute – dice Brescia Usppi. Ciò comporta sgomento da parte dei lavoratori che, unitamente alla organizzazione sindacale Usppi, sindacato maggiormente rappresentativo, ha indetto lo stato di agitazione e un sit – in di protesta, dinanzi all’Ospedale Don Uva –di Bisceglie e Foggia, per manifestare il proprio dissenso.

L’Usppi ricorda che, la società Pastore ristorazione, comunicava ai sindacati e alla Società Universo Salute che: “ considerate le valutazioni economico/gestionali del servizio di ristorazione sin ora svolto presso le sedi di Bisceglie e Foggia dell’Ospedale Don Uva ed al fine di evitare pregiudizi economici per l’eccessiva onerosità del contratto che scaturirebbe dal proseguo del servizio, con la presente, Vi informiamo che abbiamo inoltrato a Universo Salute comunicazione di RECESSO” ! «Nessun lavoratore – afferma Nicola Brescia, segretario generale dell’Usppi Puglia – deve essere toccato. Continueremo a manifestare contro le ingiustizie subite dai lavoratori e annunciamo lo stato di agitazione di tutto il personale. Aspetteremo che il Prefetto e Universo Salute ci convochi per cercare soluzioni che, come sempre, non penalizzino i lavoratori. Riteniamo – conclude – che se esistono problematiche a livello di gestione o di commessa, non può ricadere sempre e solo sui lavoratori».

“I lavoratori vivono quindi attimi di grande angoscia, in attesa che la vicenda possa essere analizzata per comprendere le vere ragioni che hanno portato l’azienda Pastore Srl alla decisione”. “Davvero si tratta di uno scenario non proprio idilliaco quello che riguarda la sanità e non solo, tra ospedali che chiudono, e quelli che restano aperti ma con personale medico, infermieristico ed ausiliario ridotto, estate e inverno”. “Il segretario nazionale dell’Usppi Nicola Brescia, chiede un tavolo prefettizio con tutti gli attori della vertenza, ovvero l’Amministratore Delegato di Universo Salute Paolo Telesforo, l’amministratore unico della Società Pastore, per trovare una soluzione atta a dare serenità a oltre 100 lavoratori e a cento famiglie, nei prossimi giorni sul lastrico”.