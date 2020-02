A Foggia uno dei violinisti più amati nel mondo: Uto Ughi

, 24 febbraio 2020. Uto Ughi, ritenuto uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, torna a Foggia giovedì 27 febbraio al Teatro “U. Giordano” per la rassegna Musica felix 2020. Proposta culturale e musicale di altissimo profilo, è stata fortemente voluta dal Presidente della Fondazione Giuliano Volpe e all’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, oltre che dal sindaco Franco Landella.

Il Maestro apre il concerto con la Ciaccona di Tomaso Antonio Vitali, composizione di grande virtuosismo, basata su un basso ostinato tratto dalla tradizione popolare e posto a fondamento di una serie di variazioni. Il brano è un soliloquio meditativo che, partendo da un’atmosfera chiara e lineare, giunge, attraverso la duttilità del violino, ad una grandissima varietà di inflessioni e di declamazioni di intenso lirismo e virtuosismo. A seguire, come omaggio al genio tedesco di cui quest’anno ricorre il 250° anniversario della nascita, Uto Ughi interpreta la Sonata per violino e pianoforte n. 7 in do minore, op. 30 n. 2. Composta nel 1802 e dedicata allo zar Alessandro I di Russia, la Sonata è articolata in quattro movimenti: Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo, Allegro. L’opera beethoveniana, influenzata dai lavori di Mozart, rappresenta un esempio di composizione in cui lo strumento ad arco dialoga col pianoforte in perfetto equilibrio, raggiungendo apici di perfezione compositiva. Si prosegue con i Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte, op. 75 di Antonin Dvořák. Si tratta di brevi composizioni ricche di un lirismo sincero, che si realizza con scritture eleganti, in cui il violino ha il ruolo principale e comprendono un Allegro moderato, un Allegro maestoso, un Allegro appassionato ed un Larghetto.

Il concerto si chiude con l’esecuzione della rapsodia da concerto Tzigane di Maurice Ravel. Il pianoforte sosterrà la tessitura virtuosistica del violino, che richiama le atmosfere delle più estrose improvvisazioni delle musiche magiare e tzigane. Costituita da un unico movimento, la composizione si apre con un lungo preambolo del violino; una brillante cadenza del pianoforte, poi, apre una serie di trascinanti movimenti di danza. La conclusione è di carattere decisamente esplosivo: lo strumento solista si esibisce in una serie di febbrili arabeschi di stile zingaresco, che raggiungono, nella stretta finale, un moto di irresistibile e travolgente musicalità. Uto Ughi, che suonerà uno dei suoi meravigliosi strumenti, uno Stradivari o un Guarnieri del Gesù, sarà accompagnato al pianoforte da un altro grande musicista italiano, il Maestro Alessandro Specchi, componente del celebre Trio Mozart e del Musicus Concentus di Firenze. Specchi ha collaborato con illustri musicisti e cantanti suonando in tutto il mondo e incidendo per le più note case discografiche (Uto Ughi, Maria Tipo, Antony Pay, Quartetto Academica, Quartetto Austriaco, Quartetto di Venezia, William Parson, Claudio Desderi, Elio Battaglia, Anastasia Tomaszewska ecc).

I biglietti sono in vendita al costo di 20 euro presso gli uffici della Fondazione Apulia felix (via Napoli, n. 65) fino a mercoledì 26 febbraio (tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.30). Il giorno del concerto, giovedì 27 febbraio, i biglietti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro “U. Giordano” dalle ore 18.00 alle ore 19.30. I biglietti possono essere prenotati chiamando i numeri 3281588160 oppure 3929892331.