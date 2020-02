Grazia Manna “Giardinetto, ritardo su tabella di marcia per la bonifica”

Foggia, 24 febbraio 2020. “SIAMO IN RITARDO SULLA TABELLA DI MARCIA DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA DI GIARDINETTO” è il titolo del post su facebook dell’attivista e candidata consigliere alla Regione Puglia per il Movimento 5 Stelle, Grazia Manna: “L’Amministrazione comunale ha già accumulato sei mesi di ritardo rispetto agli impegni assunti, il 2 febbraio 2019, col Disciplinare Regolante i Rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di Troia, art. 4 “Cronoprogramma dell’intervento”. Ad oggi siamo ancora in attesa dell’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, per poter procedere all’attivazione delle procedure per la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici. Il tutto sarebbe dovuto avvenire, da Cronoprogramma, entro il 20.08.2019.”

“Ne consegue – incalza la pentastellata Manna – che le altre scadenze, del cronoprogramma, DIFFICILMENTE potranno essere rispettate e potrebbero accumularsi ulteriori ritardi, di fatti non vi è stato: c. assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori entro l’1.12.2019; d. avvio concreto delle attività entro il 9.12.2019; e. conclusione delle attività (fine esecuzione lavori) entro il 10.12.2020;

f. operatività dell’intervento entro il 31.12.2020; La macchina burocratica, procede a rilento. L’auspicata bonifica potrebbe non realizzarsi per intero, entro il 31 dicembre 2020, col rischio di perdere parte dei 29 milioni di euro di finanziamenti europei ed essere costretti a chiedere una proroga. Per ben sei anni, con gli attivisti di Lucera e dei Comuni che si affacciano sulla discarica di Giardinetto, abbiamo incalzato Regione, Provincia e Comune di Troia a darsi una mossa per la bonifica delle circa 300 mila tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi. Un regalo lasciato, a tutti noi, in eredità dall’ex Presidente della Confindustria e all’epoca dei misfatti, Capogruppo FI alla Provincia di Foggia, ing. Francesco Paolo Fantini; grazie al mancato controllo della Provincia, del Comune di Troia e di tutti gli altri Enti pubblici preposti. I portavoce e gli attivisti del Movimento 5 Stelle, non hanno mai mollato la presa, nemmeno per un solo secondo. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 100 mila euro dalla Provincia di Foggia per il Piano di Caratterizzazione;

abbiamo presentato interrogazioni, in Regione ed in Parlamento (italiano ed europeo), per accelerare l’iter burocratico ed evitare, anche lontanamente, il rischio di non utilizzare, fino all’ultimo centesimo, i finanziamenti ottenuti; una delle interrogazioni è stata presentata anche dalla Consigliera regionale Rosa Barone (http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/4618892A3A7C6114C125850000418936?OpenDocument) che ringrazio immensamente. Per questa battaglia di civiltà e di tutela della salute ci siamo spesi in tanti: i cittadini di Giardinetto, di Troia, dei Comuni limitrofi, associazioni ambientaliste e giornalisti.

LA NOSTRA BATTAGLIA – conclude Manna – HA UN UNICO OBBIETTIVO: ELIMINARE DALLA NOSTRA VISTA I RIFIUTI TOSSICI CHE HANNO PROVOCATO IN 20 ANNI LUTTI E GRAVI DANNI ECONOMICI. A tutti i cittadini che si sono spesi per questa battaglia, ancora una volta, UN GRAZIE DI CUORE.”