Coronavirus, a San Giovanni Rotondo svuotate le acquasantiere

, 24 febbraio 2020. Come riporta il giornale Il Mattino , provvedimenti di prevenzione dal Coronavirus presi autonomamente dai frati cappuccini delle(quella antica del Seicento e quella inaugurata nel 1959) a San Giovanni Rotondo.

In particolare, è stata disposta l’eliminazione dell’acqua santa dalle acquasantiere, inoltre “durante la messa i fedeli non vengono ‘invitati dal celebrante a scambiarsi il segno di pace e la comunione viene distribuita solo sulle mani e non più in bocca”.