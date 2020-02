Coronavirus in Puglia, scontro tra politici “Non speculate, sappiamo come gestire”

Bari, 24 febbraio 2020. “Lancio un appello a tutte le forze politiche, specie di opposizione, che in queste ore accusano la Regione Puglia di mancate risposte e di carenze.. Ho piena fiducia nell’impegno profuso dal Dipartimento regionale alle Salute, dalle Asl, dagli ospedali pugliesi e dai medici di base. E sono convinto che la Regione ha tutte le professionalità e competenze per dare interventi tempestivi e per gestire eventuali emergenze. Ricordo a tutti gli eccellenti protocolli messi in campo, già nelle scorse settimane, dal Policlinico di Bari e che in tempi brevi hanno fugato ogni dubbio. Non si crei perciò alcuna psicosi, specie se politica. Gli amministratori pubblici hanno il dovere di non soffiare né sulle paure, né sugli allarmi, ma di trovare soluzioni condivise per il bene della comunità”.Lo dichiara il capogruppo di Italia in Comune e vice presidente della III Commissione Sanità, Paolo Pellegrino.

Coronavirus, Manca: “Emiliano e Montanaro vengano in Commissione sanità a riferire come si sta affrontando l’eventuale emergenza”. Il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Manca, ha chiesto l’audizione di entrambi. “Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, assicura che è tutto sotto controllo. Da vicepresidente della Commissione Sanità dico che il Consiglio regionale non può non essere coinvolto in questa emergenza Coronavirus e non essere informato di tutte le misure che vengono prese in queste ore. Da medico aggiungo che ascolto molti colleghi che non hanno ricevuto le adeguate informazioni su come comportarsi. Nessun allarmismo, ma i casi di coronavirus sono presenti già in cinque regioni italiane, è importante sapere se la Puglia è attrezzata a questa evenienza.

“Per questo motivo ho già sentito il presidente della Commissione, Pino Romano, perché vengano immediatamente uditi il presidente e assessore alla Sanità, Michele Emiliano, e lo stesso direttore Montanaro. Le loro rassicurazioni via ‘comunicato stampa’ sono sicuramente preziose, ma è opportuno conoscere dalla voce di chi si trova a gestire in prima linea l’emergenza come la macchina regionale si sta organizzando”.

CORONAVIRUS IN PUGLIA, ZULLO: SENTO MOLTI ‘FAREMO’ MA HO LA SENSAZIONE CHE SI STIA PERDENDO TEMPO, CI SONO OSPEDALI SENZA MASCHERINE. Dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. “Non si perda tempo! Non dobbiamo aspettare che anche in Puglia si scoprano focolai di infezione da coronavirus per applicare misure drastiche di profilassi generale. Il coronavirus è un agente altamente trasmissibile e contagioso per via aerea e tra le situazioni più pericolose per la diffusione del virus sono i luoghi affollati e la mobilità interregionale e internazionale delle persone mediante mezzi di trasporto pubblico di massa. “Purtroppo non vedo in Puglia attuare misure tendenti a limitare o impedire manifestazioni pubbliche o private che prevedano affollamento di persone o controlli su mezzi pubblici o luoghi che vedono una moltitudine di persone stipate l’una sull’altra o anche controllo di persone sintomatiche all’aeroporto o nei porti o in stazioni ferroviarie di grande traffico. E non si trascurino i luoghi di attesa nelle strutture sanitarie ed in particolare i pronto soccorso. Mi vengono, per altro, segnalate mancanze di mascherine in alcuni reparti di importanti ospedali baresi, compresi proprio i pronto soccorso.

“Sento i massimi vertici della nostra Sanità coniugare i verbi al futuro (faremo, provvederemo) quando invece serve parlare al passato prossimo per dire abbiamo fatto, abbiamo provveduto. Il contagio in Puglia potrà avvenire per importazione del virus da altre Regioni o altri Paesi e se ciò malauguratamente dovesse avvenire la diffusione del contagio potrà essere micidiale. Non voglio creare panico e fare polemiche ma mi sembra che Michele Emiliano tenga molto di più alla sua campagna elettorale che a svolgere in pieno il ruolo di assessore alla Sanità”.