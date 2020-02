Per il grande calcio, Claudio Bisceglia è il traduttore dei calciatori

Per il grande calcio, Claudio Bisceglia è il traduttore dei calciatori, o per meglio dire – considerando gli allenatori seguiti -, il traduttore del “grande calcio”. Tra l’altro, Bisceglia “è stato anche traduttore ufficiale del sito della Uefa e viene spesso chiamato sia dalla nazionale sia dai grandi club”. «Il primo lavoro è iniziato due settimane dopo la laurea, conseguita alla Scuola per Interpreti di Trieste– aveva racconta Claudio in una passata intervista (“Il Piccolo” di Trieste,ndr) – dove ho studiato inglese, olandese, spagnolo e portoghese. Inizialmente il primo impegno è stato con il sito della Uefa, cercavano un traduttore, esperto di calcio, e si sono rivolti a un docente della scuola, che ha pensato a me. Da lì è iniziata un’esperienza che tuttora continua».

Tra i giocatori seguiti, per le traduzioni: Coutinoo dell’Inter, Diego ex della Juventus, gli allenatori Dunga, Benitez, gli italiani Lippi, Prandelli, Ancelotti, Spalletti, per le televisioni straniere. Poi la grande amicizia con l’ex tecnico della Roma, lo spagnolo Luis Enrique che proprio a Claudio Bisceglia – twittando una foto che lo ritrae abbracciato all’interprete -, ha dedicato la vittoria del Barcellona (sigh!) del 2015, in finale di Champions a Berlino contro la Juventus. “Dedico questa vittoria a Claudio Bisceglia, il mio amico romanista, che oggi sarà molto contento, a tutti i tifosi romanisti e pure a quelli della società. Festeggiando ancora la finale di Berlino. Grande Bisceglia!». Con l’interprete della Roma, che lo ha aiutato sin dal suo primo giorno nella Capitale, Luis Enrique è rimasto ancora molto legato.

Claudio è un tifoso della Roma da sempre («mio padre è del Milan, ma quando ero piccolo i rossoneri giocavano in B e la rivalità maggiore era tra Roma e Juventus», aveva detto in una passata intervista, e anche a Manfredonia era atipico vedere, negli anni ’90, un ragazzino tifare per i colori giallorossi nelle classi invase da milanisti, juventini e interisti).

Complimenti e auguri sinceri Claudio, un uomo apparentemente freddo ma “con un grande, grande cuore“, come ci racconta la sorella Angelita, e come evidente per chi lo ha conosciuto e, tante volte, sfidato da bambino in avvincenti partite di Subbuteo (e vinceva anche qua..).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it