De Leonardis e Perrini: “Arif,dal commissario Ranieri: servono subito 4 milioni di euro”

Nota dei consiglieri regionali Giannicola De Leonardis e Renato Perrini, Fratelli d’Italia.“L’audizione odierna in IV Commissione del commissario straordinario dell’ARIF Gennaro Ranieri ha fatto chiarezza sul presente e sull’immediato futuro dell’Agenzia, e dei lavoratori. L’annuncio delle attività, già avviate e prossime, per impiegare 264 forestali e 93 irrigui per otto mesi, in modo da raggiungere le 152 giornate lavorative minime annuali, è certamente positivo; così come la definizione di un percorso di ‘razionalizzazione’ per le 110 unità ex Sma, per le quali è prevista una quota riservata in un concorso, e per le 35 Codifesa, anche loro da inquadrare stabilmente attraverso un altro canale di selezione.

Le ulteriori assunzioni previste dal Piano di fabbisogno 2020/22 sono in linea con la necessità di potenziare e rilanciare l’ARIF dopo anni di confusione e sostanziale stallo, e di aspri contrasti, tensioni e contraddizioni tra la tecnostruttura e la politica, che il presidente Michele Emiliano ha amplificato con le sue decisioni in contrasto con il suo (ex) assessore al ramo. Ma l’esecutivo è adesso chiamato a reperire nell’immediato un milione e mezzo di euro per garantire i lavoratori Codifesa, e due milioni e mezzo per il sette per cento di quota riservate alle categorie protette, come spiegato da Ranieri, che ha ammesso che le riserve dell’agenzia sono esaurite. E dopo anni di promesse puntualmente tradite, è arrivato il momento di mantenere gli impegni assunti, e non solo per la campagna elettorale in corso. Di azioni concrete ed efficaci nel medio e lungo periodo, per sottrarre centinaia di famiglie dalla precarietà e dalla perenne incertezza”.