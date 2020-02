Foggia. Come vivono i cinesi dei negozi e ristoranti questi giorni di emergenza

“Dettami il tuo nome, vediamo se riesco a scriverlo”. Invece è semplice, nella conversazione telefonica il ragazzo che lavora nel negoziodice: “Mi chiamo”. Ci racconta le difficoltà di questo momento in uno dei tanti esercizi commerciali sparsi fra Puglia e Abruzzo: “Le vendite sono calate dell’80%, se chiudere per un periodo e poi riaprire non lo sappiamo, decideranno i soci del gruppo. In ogni caso per negozi grandi come i nostri è diventato difficile pagare l’affitto”. Non lavorano con la mascherina ma alcuni suoi colleghi di altre province, sì: “Non le usiamo per non spaventare i clienti che arrivano, si vende poco, soprattutto l’amuchina”. Il tempo per parlare c’è: “Qualcuno racconta anche delle barzellette su di noi, qualche volta ridiamo, qualche volta sono offensivi”. Secondo lui sono molti i cinesi che avrebbero voluto tornare dalla Cina dopo aver festeggiato il Capodanno avendo qui molte delle loro attività e sono rimasti bloccati.

Non si vedono fra loro, “abbiamo deciso così, non sappiamo se loro sono infetti oppure no, noi comunque evitiamo l’ospedale, la medicina per i cinesi deve essere qualcosa di naturale, se proprio è necessario ci rechiamo nelle vostre strutture”.

Luigi, anche lui ha scelto un nome italiano, è il proprietario del ristorante China Town a Foggia. Cosa fanno durante il giorno in questi tempi di crisi? “Io abito sopra il mio ristorante- ci dice il proprietario, cucino solo per la mia famiglia, ormai, prima facevo la spesa tutti i giorni, ora basta solo una volta alla settimana”. A Foggia da 25 anni, ricorda i giorni in cui si diffondeva la Sars: “Ma questo è un virus un po’ più furbo.” Non vanno in giro, anzi, “abbiamo detto ai nostri amici di non uscire, meglio di no, non tutti sono educati. Siamo circa 300-400 a Foggia, gli studenti cinesi sono un centinaio, noi aspettiamo che le cose cambino, troveranno il vaccino”. Nel frattempo ha girato tre farmacie per trovare le mascherine: “Non le avevano, però, oggi il virus è al nord ma può arrivare anche quei, quindi noi ci prepariamo”.

Al Goodshop cinese ci risponde il proprietario che dopo qualche minuto di conversazione cede il cellulare alla commessa italiana: “Il calo di vendite c’è stato, cosa che avviene quasi sempre dopo Natale ma quest’anno è stato peggio. Ora abbiamo la merce pasquale, delle uova di polistirolo da decorare e altri prodotti ma non li compra nessuno. Certo il fatto che io sia italiana rassicura la gente che viene qui, io so che i miei titolari non sono stati in Cina, altri hanno messo dei cartelli sulle pareti del loro negozio: “Chiusura per 15 giorni” dato che sono stati nel loro paese d’origine”.

Altri cinesi non rispondono alle domande se non per dire “che va tutto bene, che non è uscito niente dall’Italia”, cioè non sono stati in Cina, che nulla è cambiato da quando è scoppiato il caso. Se non vogliono rispondere alle domande chiudono gentilmente la conversazione, in alcuni casi hanno difficoltà con l’italiano. Sono “in attesa degli eventi, vediamo cosa succede fra una settimana, per noi questi sono giorni in cui il lavoro è per terra”. Per capire queste doppie liquide che i cinesi tendono a rendere doppia elle, fatichiamo, ma ci aiuta il buonsenso.

Redazione StatoQuotidiano.it