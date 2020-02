“Il caso”. Iperbolica bolletta del gas: attenzione ai conguagli illegittimi

, 23 febbraio 2020. Il sig. P.G. ha ricevuto dalla E. SPA (fornitore di gas per uso domestico) una richiesta di pagamento con una fattura di conguaglio/ricalcolo per presunto consumo gas dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 dell’iperbolica somma di € 3.709,27 con avviso di interruzione del servizio di fornitura e recupero giudiziario del credito in caso di mancato pagamento. Ritenendo ingiusta detta fattura e avendo regolarmente pagato tutte le precedenti fatture, il sig. P.G., previa verifica dei consumi sul suo contatore, si rivolgeva immediatamente ad un avvocato per essere assistito e difeso contro l’ E. Spa anche al fine di evitare il distacco della fornitura.

CONTESTAZIONE DELLA FATTURA IN VIRTU’ DELLA DELIBERA N. 569/2018/R/COM EMESSA DALLA ARERA IN DATA 13.11.2018 ED IN VIGORE DAL 01.01.2019. Dopo un esame dettagliato della fattura di conguaglio, il legale, comunicava al sig. P.G. che il credito di € 3.709,27 richiesto dalla E. SPA poteva essere contestato con conseguente impedimento dell’azione di interruzione della fornitura. Nel caso di specie il legale riferiva al sig. P.G. che fino a poco tempo fa, i crediti da conguaglio/ricalcolo dei consumi per forniture di energia elettrica, gas ed acqua erano tutti sottoposti al termine quinquennale di prescrizione ma che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in attuazione della legge di bilancio 2018 con delibere del 22 febbraio 2018 n. 97/2018/R/com, 13 novembre 2018 n. 569/2018/R/com e 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr rispettivamente emesse per la fornitura di energia elettrica (a decorrere dal 01.03.2018), per la fornitura di gas (a decorrere dal 01.01.2019) e per la fornitura di acqua (a decorrere dal 01.01.2020), ha stabilito che i crediti da conguaglio sono soggetti al termine di prescrizione non più di 5 anni ma a quello più breve di 2 anni.

Pertanto, la richiesta di pagamento della fattura di conguaglio di presunto consumo gas di € 3.709,27 avanzata dalla E. SPA potrà essere contestata dal sig. P.G. richiamando il contenuto della delibera n. 569/2018/R/COM del 13 novembre 2018 emessa dall’ARERA ed il relativo distacco della fornitura potrà essere impedito, essendo legittima, giova ribadirlo, la sola richiesta di pagamento del credito per gli ultimi 2 anni e non per gli ultimi 5 anni come richiesto dalla E.SPA; credito, che la E.SPA dovrà non solo rideterminare ma dovrà soprattutto dimostrare.