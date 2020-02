Manfredonia, incidente stradale sulla SP 58: deceduto 42enne

, 24 febbraio 2020. Un 42enne di, A.L. classe 1977 nato a San Giovanni Rotondo, è deceduto stamani a causa di incidente stradale avvenuto, verso le ore 9, sulla Strada Provinciale 58 per San Giovanni Rotondo.

Rilievi e accertamenti a cura degli agenti della Polizia municipale di Manfredonia. Sul posto anche gli agenti del locale Commissariato e militari della Stazione dei CC. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. L’uomo sarebbe uscito autonomamente fuori strada con una Fiat Multipla. Il sinistro è avvenuto, come successo per altri incidenti in passato, lungo il rettilineo della Sp58, all’altezza di un’attività commerciale.

fotogallery sq – ENZO MAIZZI – riproduzione riservata

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it