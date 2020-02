Manfredonia, nuovo comandante Polizia Locale è il dott. Antonio Lombardi

La polizia locale ha un nuovo comandante. E’ il dottor Antonio Lombardi già Commissario capo dello stesso Corpo di Polizia locale. La nomina decisa dalla Commissione straordinaria al comune di Manfredonia, è ad interim “nelle more di espletamento di ulteriori procedure previste in materia”. Una soluzione interna al Corpo “dal momento che – ha spiegato– la nota situazione debitoria del comune non consente di attingere risorse dal bilancio comunale, non è possibile affrontare un concorso per la ricerca di un dirigente comandante della polizia locale”.

Il comando del Corpo della Polizia locale è stato retto, a seguito di regolare concorso, fino al marzo 2016 dal dottor Mariano Ciritella, già tenente colonnello dell’aeronautica, allorquando dov’è lasciare per motivi di salute. La dirigenza del IV settore assunta dal dirigente comunale Simone Lorussi il quale rilevando l’assenza del vice comandante “non previsto nella pianta organica con accesso a mezzo concorso pubblico”, individuava, con decreto del 2016, il vicario Comandante con funzioni tecnico operative nel tenente Salvatore Castrignano che pertanto veniva promosso a capitano.

La necessità di nominare un nuovo comandante del Corpo di Polizia locale, si ripresentava agli inizi del 2020 allorquando Castrignano è andato in pensione. A ricoprire quel ruolo è stato chiamato il tenente Vincenzo D’Anzeris. Una designazione contestata non solo perché l’elenco dei tenenti disponibili offriva altre alternative, ma anche perché parente del sindaco. Significativo è la circostanza che di questo passaggio non vi è menzione nel decreto della Commissione straordinaria che ha proceduto “ai sensi del citato regolamento comunale del Corpo di Polizia locale e norme di comportamento, di assegnare l’incarico di Comandante ad interim della Polizia locale con il grado di Commissario Superiore al dott. Antonio Lombardi, in possesso dei requisiti richiesti”.

Un intervento opportuno quello della Commissione straordinaria che riequilibra un servizio pubblico al centro dell’ordine della vita cittadina, uno dei settori cruciali della pubblica amministrazione eppertanto è nell’occhio del ciclone che si scatena ad ogni piè sospinto. A torto o a ragione. I problemi non mancano. La gente reclama una maggiore e più incisiva presenza dei vigili che per tanti versi sono considerati un po’ come i “padri tutelari” del buon vivere civile, utili per ogni evenienza. Vigili che dal canto loro, denunciano la persistenza di tante problematiche che spesso non consentono di operare nel migliore dei modi possibili.