Manfredonia. “Open day in CRI”: a Carnevale la Croce Rossa in piazza del Popolo!

Lunedì 24 Febbraio, durante la festa del Carnevale di Manfredonia, i Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia e S. Giovanni Rotondo affolleranno ed animeranno Piazza del Popolo. Si chiama “” l’appuntamento che vedrà, dalle ore 18:00, l’incontro con i cittadini che potranno non solo conoscere da vicino la Croce Rossa, ma anche assistere alla visione e spiegazione di alcune manovre eseguite dai nostri volontari. Si va dai trucchi alle simulazioni, dalle MSP (Manovre Salvavita Pediatriche) al metodo di reclutamento dei nuovi volontari: tutto in una sera!

“In Piazza del Popolo, lunedì, sarà una vera festa per tutti noi Volontari e per tutti coloro che ci raggiungeranno. Portare in piazza la cultura del soccorso, della prevenzione e della salute, oltre che del volontariato, significa per noi, Volontari della Croce Rossa, essere parte di una Manfredonia che vive ogni giorno dal centro alle periferie con, tra e per le persone” dice il Presidente di CRI Manfredonia e S.Giovanni Rotondo Dott. Andrea Nobile.

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo

ANTONIO BEVERELLI Portavoce Associazione della Croce Rossa COMITATO DI MANFREDONIA